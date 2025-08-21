OTTAWA, ON, le 21 août 2025 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui que Micheline Pion se joindra à l'entreprise le 6 octobre 2025 pour devenir, le 8 janvier 2026, vice‑présidente et chef de la direction financière. Mme Pion succédera à Donna Mathieu, qui prendra sa retraite en tant que vice‑présidente et chef de la direction financière le 7 janvier 2026.

Mme Pion est une leader accomplie qui cumule plus de 20 années d'expérience dans des postes aux responsabilités croissantes en stratégie, en finances et en transformation opérationnelle. Elle a occupé plusieurs postes de haute direction dans les secteurs de l'énergie et des ressources dont, récemment, celui de gestionnaire générale, Développement des affaires, chez Rio Tinto Aluminium, où elle a contribué à l'élaboration et à l'exécution d'une stratégie de croissance mondiale. Avant ce poste, elle a été chef de la direction financière chez Evolugen - Brookfield Renewable, où elle s'occupait de la surveillance financière, de la direction de la planification financière stratégique, des marchés financiers, des relations avec les investisseurs, de la conformité réglementaire et de la gestion des risques.

« Je suis heureux d'accueillir Micheline à NAV CANADA. Ce poste de direction est déterminant dans nos efforts en vue de renforcer notre viabilité financière et d'offrir une valeur ajoutée à nos parties prenantes. L'expertise de Micheline en stratégie financière nous permettra en particulier de faire progresser les éléments complexes de notre stratégie financière et de maintenir une approche solide et transparente propice à une saine gestion financière, » a déclaré Mark Cooper, président et chef de la direction.

