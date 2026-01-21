OTTAWA, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord-cadre pluriannuel avec Micro Nav Limited, une importante entreprise de solutions de simulation en contrôle de la circulation aérienne (ATC), membre du groupe Indra.

Left to right: Victor Martinez (Executive vice president ATM at Indra), Greg Pile (Managing director at Micro Nav), David Sheppard (VP & Chief Technology and Information Officer at NAV CANADA) and Amanda Sarginson (VP & Chief Legal Officer and Corporate Secretary at NAV CANADA). (Groupe CNW/NAV CANADA) Left to right: Vanessa Thatcher (Assistant Vice-President, Enterprise Business Solutions at NAV CANADA), Victor Martinez (Executive vice president ATM at Indra), Greg Pile (Managing director at Micro Nav), Amanda Sarginson(VP & Chief Legal Officer and Corporate Secretary at NAV CANADA), David Sheppard (VP & Chief Technology and Information Officer at NAV CANADA) and Kevin Caron (Assistant Vice President, ATS Learning at NAV CANADA). (Groupe CNW/NAV CANADA)

Cet accord, qui prévoit l'établissement d'une plateforme de simulation consolidée de prochaine génération dans l'ensemble du réseau de formation au pays, vient soutenir le Programme de modernisation de la formation opérationnelle (OTMP) de NAV CANADA. La nouvelle technologie rehaussera la formation du personnel des services de la circulation aérienne (ATS) tout en offrant l'évolutivité et la résilience nécessaires pour répondre aux besoins opérationnels à long terme.

En vertu de l'accord, NAV CANADA déploiera la plateforme de simulation BEST de Micro Nav, ce qui lui permettra de renouveler complètement son environnement de simulation en se fondant sur les données. Une fois mise en œuvre, la plateforme appuiera la formation des générations actuelle et futures de spécialistes ATS.

En tant que deuxième fournisseur de services de navigation aérienne (FSNA) en importance au monde et membre de l'alliance iTEC, NAV CANADA recourt beaucoup à la simulation pour former les spécialistes de l'information de vol et les contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne en contrôle tour, terminal, en route et océanique. La formation, offerte dans sept centres de formation régionaux, appuie les opérations aux aéroports et dans tout l'espace aérien du Canada.

« La sélection de la plateforme BEST de Micro Nav est une étape majeure dans la modernisation de notre infrastructure de formation à l'échelle du pays, déclare David Sheppard, vice‑président et chef de la direction des technologies et de l'information à NAV CANADA. Cette technologie nous dotera de fondements résilients et évolutifs qui appuieront nos objectifs de modernisation à long terme. »

« Cet accord s'inscrit dans notre engagement à former et à habiliter la prochaine génération de professionnelles et professionnels des services de la circulation aérienne, affirme Diana Kelly, vice‑présidente et chef de la direction des ressources humaines à NAV CANADA. La technologie de simulation avancée haute fidélité améliorera l'expérience d'apprentissage des étudiantes et étudiants et la façon dont le personnel ATS favorise cet apprentissage, collabore et répond aux difficultés actuelles tout en se préparant à celles de demain. »

« Ce partenariat représente un jalon important pour les deux organisations, affirme Greg Pile, directeur général chez Micro Nav. La sélection de BEST par NAV CANADA témoigne de l'engagement de notre entreprise à offrir une technologie de simulation ATC de calibre mondial qui répond aux besoins en constante évolution des FSNA. Micro Nav est prête à travailler étroitement avec NAV CANADA à la réalisation de son OTMP. »

La plateforme BEST offre une couverture complète dans tous les domaines ATC. Elle fournit non seulement des capacités de tour, d'approche, en route et d'analyse de données pleinement intégrées, mais aussi une analyse avancée de la performance par l'entremise de BEST Insights. Cette plateforme permet une intégration harmonieuse avec une vaste gamme de systèmes ATM venant du fabricant d'équipement d'origine, favorisant ainsi une formation, une validation et un soutien opérationnel des plus efficaces.

Cette solution intègre la reconnaissance de la parole s'appuyant sur l'IA, les visualisations de tour 3D haute fidélité, des capacités de création de mises en situation et de données ainsi que la connectivité à des systèmes opérationnels aux fins de formation et de validation. La plateforme est conçue pour prendre en charge des configurations de formation flexibles tout en veillant à ce que l'utilisateur final conserve le plein contrôle de la gestion des données, de la configuration du système et des exigences relatives à l'usage.

En bref

La plateforme de simulation BEST de Micro Nav sera déployée dans l'ensemble du réseau de formation de NAV CANADA afin de moderniser la formation ATS.

L'accord‑cadre pluriannuel établit une solution technologique de simulation normalisée qui viendra appuyer les besoins en formation à long terme.

La plateforme modernisera les capacités de simulation qui appuieront les tours de contrôle, les stations d'information de vol et les centres de contrôle régional dans l'ensemble du réseau de formation de NAV CANADA.

Une fois mise en œuvre, la plateforme permettra la formation simultanée de plus de 270 contrôleuses et contrôleurs d'approche et en route à la grandeur du pays.

À propos de Micro Nav Limited

Micro Nav Limited est un chef de file dans la fourniture de technologies de simulation en contrôle de la circulation aérienne. L'entreprise compte plus de 2 400 licences actives, et des FSNA, des aéroports, des écoles de pilotage et des organismes militaires dans plus de 40 pays utilisent sa plateforme BEST. En tant que membre du groupe Indra, Micro Nav allie des décennies d'expertise en simulation ATC au savoir mondial. Pour en savoir plus, visitez le www.micronav.co.uk.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

