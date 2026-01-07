OTTAWA, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois terminée le 30 novembre 2025.

Au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, NAV CANADA a enregistré de solides résultats financiers dans un contexte mouvementé dans le domaine de l'aviation, tout en maintenant fermement le cap sur la sécurité, la résilience opérationnelle et des investissements disciplinés dans ses ressources humaines et ses infrastructures. La demande étant demeurée relativement forte, la société a pu poursuivre ses démarches de modernisation à long terme tout en gérant soigneusement les coûts et les risques.

Grâce à la bonne réserve de liquidités qu'elle a conservée, NAV CANADA est en mesure d'assumer une hausse de ses investissements en immobilisations pour la prochaine année.

« Ces résultats témoignent d'une approche qui équilibre gestion des activités actuelles et l'injection de capitaux en vue de l'avenir, souligne Mark Cooper, président et chef de la direction. En effet, les investissements soutenus de NAV CANADA dans ses effectifs, sa capacité de formation et ses infrastructures essentielles consolident les bases de la prestation du service et rendent possibles les activités d'exploitation de demain. »

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025-2026, la société a vu les niveaux de trafic aérien, mesurés en unités de redevance pondérées(1), augmenter de 2,3 % sur une base annuelle. Ses produits pour le premier trimestre de 2025-2026 ont totalisé 475 millions de dollars, soit 26 millions de plus qu'à la même période de l'exercice précédent, en raison de la hausse des redevances en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et d'une augmentation du volume des unités de redevance pondérées.

À la fin du trimestre, NAV CANADA possédait des réserves de liquidités élevées, y compris un solde de trésorerie de 750 millions de dollars. Le flux de trésorerie disponible(2) positif généré au premier trimestre de 2025-2026 atteint 7 millions de dollars, comparativement à 83 millions la même période de l'exercice précédent, différence qui s'explique par les investissement accrus dans la dotation, la capacité de formation et l'infrastructure.

Toujours pendant le trimestre visé, le solde du manque à gagner du compte de stabilisation des tarifs a diminué de 31 millions de dollars. Au 30 novembre 2025, le solde du manque à gagner du compte de stabilisation des tarifs s'établissait à 29 millions de dollars; on prévoit le recouvrer auprès de la clientèle au moyen de redevances futures.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

(1) Les unités de redevance pondérées renvoient à une mesure du trafic tenant compte du nombre de vols facturables, de la taille des aéronefs et de la distance parcourue dans l'espace aérien canadien, et sont à la base du calcul des redevances en fonction du mouvement, qui composent la majeure partie des produits de la société. (2) Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n'est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'utilise la société pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d'exploitation. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La société définit le flux de trésorerie disponible comme étant le solde de trésorerie généré par les recettes tirées des activités d'exploitation, moins les dépenses d'immobilisations (net des subventions publiques reçues), les investissements dans Aireon LLC, les autres investissements connexes, le paiement du principal sur les passifs liés aux contrats de location et les paiements d'impôt. La direction accorde de l'importance à cet indicateur, car il aide la société à mesurer l'incidence de son programme d'investissement sur ses ressources financières et donne aux utilisatrices et utilisateurs une indication plus stable de la capacité de la société d'honorer ses titres d'emprunt et de continuer à investir dans le système de navigation aérienne.

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, lesquels comportent des risques et des incertitudes importants. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats indiqués dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons. NAV CANADA décline toute intention de mettre à jour tout énoncé prospectif.

