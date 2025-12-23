OTTAWA, ON, le 23 déc. 2025 /CNW/ - NAV CANADA annonce aujourd'hui que, malgré quelques problèmes inhabituels, y compris ce que les autorités du pôle Nord appellent « un pépin dans la simulation du trajet du traîneau », le plan de vol pour la tournée annuelle du père Noël le 24 décembre est enfin finalisé.

Après avoir remarqué un étrange plan de vol déposé depuis le royaume du bonhomme hiver, les spécialistes de l'information de vol ont brièvement interrompu les opérations. En effet, des invites y avaient été laissées par inadvertance, parmi lesquelles : « Veux-tu que je rédige ton plan de vol en alexandrins? » et « Dois-je prévoir des escales pour la dégustation de biscuits et de lait? ».

Un examen approfondi a révélé que l'IA avait prévu des arrêts de ravitaillement obligatoires dans un certain nombre de villes canadiennes, alors que tout le monde sait bien que le traîneau du père Noël carbure à la magie de Noël et aux carottes.

« Heureusement, le problème a été rapidement repéré par les professionnels de NAV CANADA! Je vais pouvoir descendre du ciel avec mes jouets par milliers et en profiter pour gâter les membres de l'équipe… sauf Gertrude, qui a oublié d'être sage toute l'année! »

Un soutien professionnel aux opérations des Fêtes

« L'équipe des services de la circulation aérienne a beau gérer des millions de vols tous les ans, le 24 décembre est LE rendez-vous de l'année, explique Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA. Que ce soit pour un Dreamliner ou un traîneau défiant les lois de la physique, NAV CANADA est fière de fournir le soutien à la navigation nécessaire pour assurer l'efficacité et la sécurité des opérations spéciales. »

Tout est prêt pour une distribution de cadeaux sécuritaire, d'un océan à l'autre

« Les enfants canadiens ont été exceptionnellement sages cette année, confirme le père Noël. NAV CANADA veille à la sécurité aérienne, je peux donc me concentrer sur mes livraisons sans craindre de percuter un bonhomme de neige gonflable de 4 mètres à l'atterrissage. »

Au moment de mettre sous presse, les elfes qui ont eu recours à l'IA pour générer le plan de vol étaient inscrits à l'atelier obligatoire intitulé : « Facultatifs, les NOTAM? ». Du chocolat chaud y sera servi.

