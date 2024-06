OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - NAV CANADA est heureuse d'annoncer la signature d'une entente avec Kongsberg Geospatial pour la mise en œuvre de la technologie des services de la circulation aérienne d'aérodrome numériques (DAATS) dans le cadre de son initiative des aménagements numériques.

Le programme DAATS est un élément clé de l'orientation stratégique de NAV CANADA qui favorisera la résilience et la durabilité à long terme des services qu'elle offre à ses clients aux aéroports. Au lieu d'offrir une vue extérieure directe, les aménagements numériques utiliseront des capteurs optiques à haute résolution, des microphones externes et d'autres capteurs pour saisir ce qui se passe à un aéroport et fournir au personnel des services de la circulation aérienne des renseignements essentiels et une conscience situationnelle.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec un des principaux fournisseurs de solutions de tour numérique. La stratégie concernant les aménagements numériques de NAV CANADA constitue une occasion de repenser la façon dont nous fournissons les services de circulation aérienne. Les aménagements numériques nous permettent de faire preuve d'adaptabilité et de résilience, tout en regardant vers l'avenir et en maintenant la sécurité et l'efficacité au cœur de nos activités », explique Raymond G. Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA.

Dans le cadre des premières phases du programme, NAV CANADA collaborera avec Kongsberg pour mettre en place un aménagement numérique à l'aéroport de Kingston afin de valider et d'affiner sa technologie et ses procédures opérationnelles, ainsi qu'un aménagement d'essai à Ottawa. Ces travaux serviront de base pour guider la mise en œuvre des futurs aménagements numériques qui appuieront d'autres aéroports au pays.

Kongsberg Geospatial est un chef de file de l'industrie dans la recherche et la mise au point de nouvelles technologies utilisées pour les systèmes de navigation au-delà de la visibilité directe (BVLOS) sur des plateformes de système d'aéronef télépiloté et la visualisation des opérateurs pour les tours de contrôle à distance pour les services de la circulation aérienne. Kongsberg conçoit des logiciels pour la cartographie, la visualisation géospatiale et la conscience situationnelle. L'entreprise concentre ses activités sur la création de composants en temps réel hautement performants pour des applications essentielles à la mission.

« Kongsberg Geospatial est fière d'écrire une page de l'histoire de l'aviation canadienne aux côtés de NAV CANADA. Nous fournirons une solution de tour numérique à la fine pointe, et nous avons hâte de travailler avec NAV CANADA et nos partenaires à la conception de technologies novatrices dans le domaine de la sécurité aérienne, souligne Jordan Freed, président de Kongsberg Geospatial. « NAV CANADA utilise nos technologies depuis plus de 15 ans et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre partenariat en vue d'assurer la prestation des services de circulation aérienne de nouvelle génération au Canada. »

L'évolution de l'aviation a toujours été étroitement liée aux avancées des technologies au sol et dans les airs. NAV CANADA travaille sans relâche à créer un système plus efficace et plus résilient, tout en fournissant des services de navigation aérienne sûrs et fiables aux Canadiens, et en soutenant les chaînes d'approvisionnement et l'économie du pays en général.

