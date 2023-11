DUBLIN, Irlande, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La CANSO a annoncé aujourd'hui que NAV CANADA a obtenu le prix Global Safety Achievement 2023. Ce prix est décerné à des personnes, à des équipes ou à des entreprises qui ont apporté une contribution importante à la sécurité aérienne au cours des 12 derniers mois.

Ce prix a été attribué à l'équipe de développement de l'application de gestion des risques de fatigue de NAV CANADA. L'application de gestion des risques de fatigue de NAV CANADA, montée dans Power BI, intègre trois rapports (risques de fatigue, non-respect des restrictions en lien avec la fatigue et examen de la fatigue) pour soutenir le Système de gestion des risques de fatigue (FRMS) de la Société. Cette application de pointe permet à NAV CANADA de gérer la fatigue de manière proactive et de surveiller le non-respect des restrictions en lien avec la fatigue pour au-delà de 2000 employés opérationnels de plus de 100 unités se trouvant dans 5 fuseaux horaires. Elle appuie également les enquêtes sur les événements liés à la sécurité dans lesquels la fatigue pourrait être un facteur contributif. Cette approche fondée sur les données fournit de meilleurs renseignements aux parties prenantes internes, y compris les syndicats, afin qu'elles puissent cerner ensemble les mesures d'atténuation requises.

Ainsi que l'a déclaré Osman Saafan, président du Comité permanent sur la sécurité de la CANSO : « Parmi la liste impressionnante de nominations, nous sommes heureux de reconnaître l'application de gestion des risques de fatigue de NAV CANADA comme une application qui se distingue. Compte tenu de l'importance accordé à la sécurité et la gestion de la fatigue, cette initiative s'est imposée comme une initiative de premier plan et une solution innovante. »

« Félicitations à l'équipe de NAV CANADA pour cette réalisation exceptionnelle. La sécurité dans le secteur de l'aviation exige un dévouement de tous les instants, et il est réconfortant de constater l'engagement indéfectible de la communauté mondiale à l'égard de notre mission commune. Chaque candidat, par son expertise et sa créativité, contribue de manière significative à améliorer les normes de sécurité dans l'aviation. Je félicite tous les participants pour leur travail inspirant, qui met en lumière l'effort collectif visant à garantir que la sécurité est une réalité quotidienne dans notre industrie. »

« Nous sommes fiers du travail acharné de notre équipe et du dévouement dont elle a fait preuve pour développer notre application de gestion des risques de fatigue, et nous sommes honorés que ses efforts aient été reconnus et récompensés par le prix Global Safety Achievement de la CANSO, a commenté Ray Bohn, président et chef de la direction, NAV CANADA. Conformément à son orientation stratégique et en collaborant étroitement avec ses employés dévoués, NAV CANADA s'engage à faire en sorte que son personnel est prêt à s'acquitter de sa mission critique consistant à assurer la sécurité de l'espace aérien du Canada. En utilisant les données à sa disposition, NAV CANADA est en mesure de créer, de surveiller et de faire évoluer les limites liées à la fatigue en fonction de la science de la fatigue et des meilleures pratiques de l'industrie. »

Le gagnant du prix a été dévoilé le 28 novembre, au cours du souper de gala organisé par AirNav Ireland lors de la Global Safety Achievement Conference 2023 de la CANSO à Dublin.

À propos de la CANSO

La CANSO (l'Organisation des services de navigation aérienne civile) est la voix mondiale de l'industrie de la gestion de la circulation aérienne (ATM) et façonne l'avenir de l'espace aérien. Nos membres soutiennent plus de 90 % de la circulation aérienne mondiale et comprennent des fournisseurs de services de navigation aérienne, des utilisateurs et des exploitants de l'espace aérien, des fabricants et des fournisseurs de l'industrie de l'aviation. Nous plaçons la barre plus haut en ce qui concerne le rendement ATM mondial en mettant en lien les acteurs de l'industrie afin qu'ils mettent en commun leurs connaissances, leur expertise et leurs innovations.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

