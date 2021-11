La RNP AR offre la possibilité de concevoir des routes plus courtes et plus directes, permettant aux aéronefs de virer plus rapidement vers l'aéroport, tandis que la nouvelle norme favorise une intégration sécuritaire et efficace du trafic dans un environnement de pistes parallèles achalandé. Si la norme EoR est mise en œuvre, il s'agira du plus grand déploiement de cette norme dans un grand aéroport international.

La proposition appuiera les efforts de durabilité de l'industrie en ce qui concerne le bruit et les émissions en réduisant de manière significative les GES et le survol des zones résidentielles. On estime que le déploiement de la RNP AR permettra d'éviter l'émission de 178 000 000 kilogrammes de GES sur 10 ans, ce qui équivaut à retirer environ 44 000 voitures de la circulation de façon permanente.

« L'industrie de l'aviation continue à étudier des moyens de réduire son empreinte environnementale en explorant des solutions comme des carburants durables ou d'autres sources d'énergie, des améliorations à l'avionique et à l'équipement au sol, et des procédures de vol modernes et plus efficaces, a déclaré Raymond Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA. La réduction des GES et du bruit, jumelée aux économies de carburant pour nos transporteurs clients, est importante et va dans le sens d'une reprise écologiquement responsable après la pandémie de COVID-19. »

« La reprise de notre secteur après la pandémie repose sur la quête continue de moyens innovateurs de fonctionner de manière efficace et écoresponsable, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Il nous incombe de reconstruire en mieux, non seulement pour l'ensemble de l'écosystème du voyage et du tourisme, mais aussi pour les futures générations de voyageurs, les employés et les collectivités voisines. »

NAV CANADA et la GTAA ont une longue tradition d'efforts d'atténuation du bruit menés en collaboration avec les collectivités voisines de l'aéroport et demeurent résolues à travailler avec elles pour veiller à ce que la gestion du bruit demeure un sujet de conversation à mesure que l'industrie de l'aviation se redresse.

Les résidents sont invités à consulter le site www.navcanada.ca/YZRNP pour en savoir plus sur la proposition relative à la RNP AR, s'inscrire aux prochaines séances d'information publiques en ligne ou faire part de leurs commentaires.

La consultation publique se déroulera jusqu'au 17 décembre 2021.

