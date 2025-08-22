OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - NAV CANADA a publié aujourd'hui son résultat sur le trafic aérien pour le mois de juillet 2025, tel qu'il est mesuré en unités de redevance pondérées pour les services de navigation aérienne en route, terminaux et océaniques, par rapport à l'année précédente.

Pour le mois de juillet 2025, les unités de redevances pondérées étaient plus élevées en moyenne de 4,9 % par rapport au même mois de l'année 2024.

Les unités de redevance pondérées renvoient à une mesure du trafic tenant compte du nombre de vols facturables, de la taille des aéronefs et de la distance parcourue dans l'espace aérien canadien, et sont à la base du calcul des redevances en fonction du mouvement, qui composent la majeure partie des recettes de la Société qui sont liées à la circulation aérienne.

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

