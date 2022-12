OTTAWA, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - NAV CANADA, en collaboration avec l'Administration de l'aéroport de Vancouver, a entamé une démarche de consultation publique sur sa proposition de modernisation de l'espace aérien entourant l'aéroport international de Vancouver (YVR). Cette consultation sera l'occasion pour le public d'obtenir de l'information et d'émettre son opinion sur les modifications avancées par NAV CANADA.

NAV CANADA propose de modifier les procédures d'approche à l'aéroport international de Vancouver, notamment par l'ajout de nouvelles procédures satellitaires (Autorisation requise pour la qualité de navigation requise, ou RNP AR) et par la modification de certaines procédures existantes ainsi que de certaines routes d'arrivée.

La technologie RNP AR s'appuie sur une nouvelle norme d'espacement de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour permettre aux systèmes de gestion de vol et de positionnement par satellite des aéronefs en approche de calculer une trajectoire tridimensionnelle précise, sûre, efficace et prévisible. Il en résultera des approches directes, et donc plus courtes.

En réduisant ainsi le temps de vol des appareils, les procédures RNP AR aideront à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et le nombre de survols de zones résidentielles. Dans certains cas, grâce aux procédures d'approche RNP AR proposées, on estime que les aéronefs en provenance de certaines directions pourraient survoler jusqu'à 61 000 personnes de moins qu'ils ne le font actuellement.

« Les consultations publiques sur la modernisation de l'espace aérien proposée pour YVR sont essentielles au déploiement de la technologie RNP AR, qui favorisera la durabilité environnementale, réduira le survol de certaines zones résidentielles et aidera à répondre à la demande future de transport aérien en améliorant les opérations à YVR », a déclaré Terry Cruse, gestionnaire général, Région d'information de vol de Vancouver, à NAV CANADA.

« Les améliorations proposées à l'espace aérien autour d'YVR contribueront à la fois à l'efficacité opérationnelle et à la durabilité environnementale de l'aéroport, ce qui profitera aux voyageurs et aux communautés voisines », a déclaré Mike McNaney, vice-président et chef des affaires externes à l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « Nous attendons avec impatience les résultats de cette consultation et l'avancement de ce travail important en collaboration avec NAV CANADA. »

Les consultations publiques se dérouleront du 6 décembre 2022 au 3 février 2023 et comprendront des séances portes ouvertes en personne et des séances d'information en ligne. Pour savoir où et quand ces consultations auront lieu, poser une question ou fournir de la rétroaction, rendez-vous au www.navcanada.ca/VAMP.

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien. La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les personnes, le fret, les données et les idées et sert de plate-forme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés à soutenir le développement économique régional et à faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Nous le faisons en mettant l'accent sur le service à nos passagers, partenaires, travailleurs et communauté grâce à la modernisation numérique, au leadership climatique, à la réconciliation et à la durabilité financière.

