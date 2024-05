OTTAWA, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - NAV CANADA et l'administration de l'aéroport de Victoria ont procédé aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration de la construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de Victoria.

L'événement s'est déroulé sur le site de la nouvelle construction, situé près du centre d'exploitation côté piste, en présence de représentantes et de représentants de NAV CANADA et de l'administration aéroportuaire, ainsi que du gouvernement municipal et de l'industrie, à la suite de l'annonce de la construction de la nouvelle tour à l'automne 2022.

« NAV CANADA s'efforce constamment de moderniser ses infrastructures essentielles. La nouvelle tour améliorera la prestation des services grâce à une meilleure visibilité de la tour de contrôle sur le terrain d'aviation », explique Raymond Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA. « De plus, pour soutenir notre objectif de carboneutralité d'ici 2050, nous adoptons des stratégies globales pour garantir la durabilité de nos nouvelles installations ».

Conçue en collaboration avec l'administration de l'aéroport de Victoria, la première tour certifiée LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de NAV CANADA sera alimentée par l'énergie verte de BC Hydro pour fonctionner sans générer d'émissions de gaz à effet de serre (à l'exception de sa génératrice de secours).

L'accent mis sur la durabilité ne se limite pas au bâtiment comme tel. NAV CANADA va plus loin en plantant des arbustes indigènes, des graminées et des fleurs sauvages pour restaurer l'écosystème du pré à chênes de Garry , l'un des plus menacés au Canada, dans le paysagement de la tour. Afin de réduire au minimum l'attraction des oiseaux pour des raisons de sécurité aérienne, seules des plantes ne produisant pas de fruits ou de baies ont été sélectionnées pour le projet d'aménagement paysager. Le stationnement de la tour de contrôle sera également constitué de pavés perméables au travers desquels l'eau pourra s'infiltrer, ce qui réduira le ruissellement des eaux et le risque d'inondation.

« Les services fournis par NAV CANADA pour l'espace aérien complexe de notre région sont essentiels à l'exploitation sécuritaire de l'aéroport international de Victoria. Cet investissement améliorera les services de navigation aérienne pour les années à venir », affirme Elizabeth M. Brown, présidente-directrice générale de l'administration de l'aéroport de Victoria. « Cette nouvelle installation ultramoderne permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité de l'aviation, en plus de mettre en évidence les nombreuses façons dont une conception réfléchie et durable peut être employée dans des aménagements et des installations non traditionnels qui remplissent des fonctions uniques. Les divers éléments de conception qui ont été intégrés s'harmonisent avec de nombreux objectifs du plan de développement durable de YYJ, et nous avons hâte de voir le bâtiment en fonctionnement ».

La construction de la nouvelle tour de l'aéroport de Victoria commencera au printemps 2024 et devrait se terminer en 2027. La tour aura une hauteur totale de 27,7 mètres et une surface de plancher brute totale de 791,4 mètres carrés.

L'aéroport international de Victoria (YYJ) est le 11e aéroport le plus fréquenté du Canada et a été classé parmi les dix aéroports les plus aimés au monde par CNN Travel. Lauréat du prix du meilleur aéroport régional d'Amérique du Nord décerné par le Conseil international des aéroports en 2012, 2014 et 2020, YYJ est un aéroport sûr, sécurisé, durable et efficace qui favorise la prospérité pour notre région en reliant le Grand Victoria au reste du monde. L'administration de l'aéroport de Victoria gère les opérations à YYJ au nom des collectivités environnantes depuis le 1er avril 1997.

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

