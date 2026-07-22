NAV CANADA fait état d'une forte baisse des retards de vols pendant la Coupe du monde

Mise à jour de la mi-été : retards de vol attribuables à NAV CANADA en baisse de 91 % dans les quatre aéroports les plus fréquentés du Canada, aucune restriction de la circulation aérienne attribuable à NAV CANADA lors des 13 journées de match au pays, et mesures estivales pleinement en vigueur jusqu'à la fête du Travail.

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Deux mois après avoir présenté son plan de préparation opérationnelle pour la saison estivale 2026, NAV CANADA a annoncé aujourd'hui une nette amélioration d'une année sur l'autre de la prestation de ses services pendant la période la plus achalandée de la saison, notamment lors des 13 matchs de la Coupe du monde de la FIFA 26 disputés à Toronto et à Vancouver, et a confirmé que l'ensemble des mesures estivales resteraient en vigueur pendant la seconde moitié de la saison.

opérations estivales

« En mai, nous avions déclaré que notre équipe était prête et les résultats montrent que c'était bien le cas, a déclaré Marie-Pier Berman, vice-présidente et chef de la direction de l'exploitation de NAV CANADA. Les contrôleuses et contrôleurs, les spécialistes de l'information de vol et les équipes de soutien ont dû faire face à certaines des plus fortes hausses de la circulation aérienne en Amérique du Nord au cours de cette période tout en veillant à la fluidité et la sécurité des opérations. Voilà le résultat de plus d'un an de préparation et c'est à notre équipe que revient tout le mérite. »

Moins de retards dans les aéroports les plus fréquentés du Canada

Entre le 1ᵉʳ mai et le 7 juillet, période couvrant à la fois le pic de la saison touristique et l'intégralité des matchs de la Coupe du monde disputés au Canada, la part des vols réguliers touchés par une initiative de gestion de la circulation liée au personnel ou à l'équipement de NAV CANADA a chuté de 91 % par rapport à l'année précédente dans les aéroports internationaux Pearson de Toronto, Montréal-Trudeau, de Calgary et de Vancouver. La part des vols concernés est passée de 1,72 % des vols réguliers en 2025 à 0,15 % en 2026; les 99,85 % restants ont été assurés sans qu'aucune mesure de ce type ne soit mise en place. À l'aéroport international de Vancouver, l'une des principales portes d'entrée pour les voyageurs de la Coupe du monde, la part des vols concernés est passée de 4,99 % à 0,34 % des vols réguliers.

Ce n'est toutefois pas à un ciel plus dégagé qu'on doit cette amélioration. Le nombre de vols enregistrés dans les quatre aéroports eux-mêmes est resté pratiquement inchangé pendant la période du tournoi, avec une baisse globale de 0,9 %, tandis que l'aéroport Pearson de Toronto a affiché une hausse de 2,0 %.

Assurer le service pendant la Coupe du monde

Entre le 12 juin et le 7 juillet, Toronto et Vancouver ont accueilli 13 matchs de la Coupe du monde de la FIFA 26, le plus grand événement sportif jamais organisé en Amérique du Nord. Pour l'espace aérien, le tournoi a surtout signifié moins de marge de manœuvre : les restrictions temporaires publiées de concert avec Transports Canada ont réduit l'espace aérien utilisable au-dessus des deux villes hôtes, au moment même où des opérations de sécurité renforcées partageaient le même ciel.

Les contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne, les spécialistes de l'information de vol et les équipes de soutien opérationnel de NAV CANADA ont mis en œuvre les mesures visant l'espace aérien, puis les ont levées comme prévu. Ils ont également géré les protocoles d'autorisation préalable requise pour la circulation de l'aviation générale et d'affaires dans les deux aéroports et assuré la coordination quotidienne avec les administrations aéroportuaires, les transporteurs aériens, Transports Canada, la Federal Aviation Administration (États-Unis) et les organismes d'application de la loi. Au cours des 13 journées de match, aucune initiative de gestion de la circulation attribuable à NAV CANADA n'a été mise en place, ni à Toronto ni à Vancouver. Les seules mesures prises ces jours-là ont été le séquencement habituel des arrivées en fonction du volume de trafic à Vancouver et un arrêt au sol lié aux conditions météorologiques à Toronto. Sur l'ensemble de la saison, le nombre d'initiatives de gestion de la circulation attribuables au personnel de NAV CANADA dans les quatre aéroports a diminué de près des trois quarts par rapport à la même période l'année dernière.

Les données de fournisseurs tiers soulignent la demande absorbée par le système. Selon les chiffres publiés par Aireon, le fournisseur de données de surveillance spatiale, la circulation aérienne dans la région d'information de vol de Montréal, qui comptabilise tous les vols traversant l'espace aérien sous gestion canadienne et non seulement ceux qui atterrissent au Canada, a augmenté de près de 11 % en juin par rapport à juin 2025, ce qui représente l'une des plus fortes hausses observées en Amérique du Nord. Trois des 15 plus fortes hausses de circulation enregistrées en Amérique du Nord le mois dernier l'ont été dans des espaces aériens gérés par NAV CANADA, et les régions de Gander et de Moncton ont elles aussi affiché une forte croissance.

Pourquoi ce meilleur rendement?

Ces résultats reflètent le plan de préparation de NAV CANADA présenté le 19 mai : un nombre de professionnelles et de professionnels des services de la circulation aérienne plus élevé que jamais depuis le début de la pandémie, un établissement des horaires d'été ciblé et des mesures incitatives dans les aménagements de contrôle de la circulation aérienne, le retour temporaire de cadres qualifiés sur le plan opérationnel à des fonctions de première ligne, le maintien des contrats de plus de 50 contrôleuses et contrôleurs à la retraite réembauchés, ainsi que des investissements technologiques tels que les systèmes de gestion des arrivées (AMAN) dans tous les centres de contrôle régional. Depuis 2023, plus de 600 professionnelles et professionnels des services de la circulation aérienne ont obtenu leur licence, et la croissance des effectifs a dépassé les départs de 26 % en 2024-2025, ce qui représente la plus forte croissance nette de la période postpandémique. Derrière chacune de ces mesures se trouve une même constante : le professionnalisme et le dévouement du personnel de NAV CANADA, dans chaque aménagement et chaque fonction, qui a transformé le plan en résultats.

Priorités pour le reste de l'été

Toutes les mesures prévues dans le plan de préparation pour l'été resteront en vigueur jusqu'à la fête du Travail. Le mois d'août est généralement marqué par les conditions météorologiques convectives les plus intenses de la saison, ainsi que par des pics de demande soutenus. La planification pour la seconde moitié de l'été s'articule autour de celles-ci en maintenant la couverture pendant les périodes de pointe dans les aménagements les plus fréquentés, en poursuivant la coordination quotidienne relative à la demande et aux capacités avec les transporteurs aériens, les administrations aéroportuaires et la Federal Aviation Administration (É.-U.) et en intégrant les contrôleuses et les contrôleurs nouvellement diplômés issus de programmes de formation qui fonctionnent à une capacité sans précédent.

« Une première moitié d'été solide, c'est précisément ça : une première moitié, a expliqué Mᵐᵉ Berman. Historiquement, le mois d'août est la période la plus exigeante de la saison, et nos équipes l'abordent avec la même rigueur dont elles ont fait preuve lors de la Coupe du monde. Se préparer, ça n'a jamais été promettre qu'aucune perturbation ne se produirait, mais plutôt prévoir le personnel, les processus et les technologies nécessaires pour gérer tout ce que la saison nous réserve, en toute sécurité et en toute transparence. Et ce sont nos gens qui portent cette préparation à chaque quart de travail. »

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À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

SOURCE NAV CANADA

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