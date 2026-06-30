NAV CANADA devient le premier fournisseur de services de navigation aérienne hors Europe à intégrer le SESAR Joint Undertaking

À titre de membre associé, le Canada obtient une voix officielle pour façonner l'avenir de la gestion de la circulation aérienne, prolongeant ainsi une collaboration déjà amorcée dans le cadre de quatre projets de recherche SESAR.

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - NAV CANADA s'est vu accorder le statut de membre associé du SESAR 3 Joint Undertaking (SESAR JU), le partenariat public-privé de l'Union européenne visant à moderniser la gestion de la circulation aérienne, une première pour un fournisseur de services de navigation aérienne hors Europe. Cette décision vient renforcer une réalité que l'on connaît déjà : le Canada et l'Europe se partagent le même ciel.

NAV CANADA se joint à SESAR pour faire progresser la modernisation de la gestion du trafic aérien. L'adhésion à titre de membre associé de NAV CANADA ouvrira de nouvelles possibilités de collaboration avec des partenaires européens afin de façonner l'avenir de la gestion du trafic aérien.

NAV CANADA gère un espace aérien de plus de 18 millions de kilomètres carrés, dont la moitié ouest de l'Atlantique Nord, soit le corridor océanique le plus achalandé au monde, qui relie l'Amérique du Nord et l'Europe. Son statut de membre lui permet d'avoir un siège officiel à la table aux côtés de fournisseurs de services de navigation aérienne, de fabricants, de transporteurs, d'aéroports et d'organismes de recherche européens de premier plan, ce qui lui permet d'influencer directement la recherche en gestion de la circulation aérienne et lui ouvre la porte aux occasions de financement futures de SESAR. Sa participation étend également la vision de SESAR d'une gestion de la circulation aérienne moderne, le Ciel numérique européen, au-delà du Vieux Continent et améliore l'interopérabilité permettant une circulation aérienne fluide au-dessus de l'Atlantique.

« Le Canada et l'Europe se partagent le ciel depuis qu'on traverse l'Atlantique par les airs. Deux ans après avoir signé l'accord de collaboration avec iTEC, NAV CANADA a maintenant la chance de participer à la conception de son avenir », explique Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA. « La participation au SESAR JU renforcera la sécurité, l'efficacité et la durabilité de la circulation aérienne pour le public voyageur dans le monde entier. »

« Le Canada continue de jouer un rôle de premier plan dans la mise en place d'infrastructures plus sécuritaires, écologiques et résilientes à l'échelle mondiale. En devant le premier fournisseur non européen de services de navigation aérienne à se joindre au SESAR Joint Undertaking, NAV CANADA renforce la place du Canada en tant que leader de l'innovation aérospatiale. Cette collaboration internationale historique favorisera l'intégration de technologies de pointe permettant à l'espace aérien canadien de rester parmi les plus sécuritaires au monde et facilitera la modernisation de cet espace aérien pour les prochaines décennies », souligne l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes.

Si le statut de membre est nouveau, tout le travail pour en arriver là remonte à bien loin. En effet, NAV CANADA prendra part à quatre projets de recherche majeurs du SESAR, participation officialisée par la signature plus tôt ce mois-ci d'ententes de subventions d'une valeur oscillant autour de 7 millions de dollars. C'est grâce à son association depuis 2024 avec Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, que le Canada peut collaborer à ces initiatives qui cadrent directement avec le programme d'opérations basées sur trajectoire (TBO) et la stratégie générale de modernisation de l'espace aérien de NAV CANADA. Les travaux débuteront en septembre 2026.

Les quatre projets de SESAR

ARTEMISA, un projet régi par l'accord de collaboration avec iTEC, dont NAV CANADA est aussi le premier signataire non européen, qui appuie le développement de systèmes communs et l'interopérabilité à long terme entre les systèmes de circulation aérienne canadien et européen.

NETWORK TBO 2, un projet dirigé par Eurocontrol qui porte sur les concepts d'information sur les vols et les débits de trafic pour l'environnement collaboratif (FF-ICE) et les premiers essais en vol pour les opérations basées sur trajectoire, ce qui cadre avec la phase 1 du plan de travail des TBO de NAV CANADA.

GEESE 2, dirigé par Airbus, est un projet d'essais en vol visant à tester la récupération de l'énergie de sillage par un avion tirant parti de la portance de l'appareil qui le précède pour réduire sa consommation de carburant et ses émissions de CO 2 . NAV CANADA participe à l'élaboration des règles, des normes et des procédures qui encadreront la mise en œuvre sécuritaire du concept.

NATICA, dirigé par Frequentis, combine dans un seul cadre la recherche sur la gestion du débit de la circulation aérienne sur de longues distances, l'heure d'arrivée cible, le séquencement des arrivées et la résilience opérationnelle, dans le but d'orienter les modèles opérationnels dans le monde entier.

« Ces quatre projets ne sont pas seulement compatibles avec le programme de modernisation de NAV CANADA, ils en font carrément partie intégrante », observe David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information de NAV CANADA. « Chaque concept testé avec des partenaires comme Eurocontrol, Airbus et Frequentis, des opérations basées sur trajectoire à la gestion des arrivées, est intégré directement à la feuille de route technologique pour l'espace aérien du Canada. La recherche est effectuée des deux côtés de l'Atlantique, et elle guide l'expérience opérationnelle du Canada. »

« C'est le fruit de plusieurs années de collaboration étroite avec nos partenaires de l'autre côté de l'Atlantique Nord », précise Blake Cushnie, directeur, Espace aérien avec TBO et Programmes européens à NAV CANADA. « La collaboration de longue date de NAV CANADA avec le National Air Traffic Services a grandement contribué à jeter les bases de ce partenariat qui permettra au Canada de devenir la porte d'entrée vers l'Europe à partir de l'Amérique du Nord et d'harmoniser les opérations des deux côtés de l'océan.

La recherche au service de l'environnement

Ces projets placent NAV CANADA au cœur des efforts pour réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Certaines initiatives, comme les essais visant la récupération de l'énergie de sillage de GEESE 2, visent à augmenter l'efficacité en réduisant la consommation de carburant et les émissions. D'autres portent sur les traînées de condensation, qui ont aussi un effet néfaste sur l'environnement. Leur formation dépend directement des conditions de la zone traversée par l'aéronef, ce qui signifie qu'on peut les éviter en adoptant certaines stratégies de navigation aérienne. NAV CANADA, qui gère un des espaces aériens océaniques les plus achalandés, au carrefour des grandes routes aériennes internationales, apporte une expertise canadienne à la recherche dont les retombées seront ressenties dans le ciel aux quatre coins du monde.

En bref

NAV CANADA est le premier fournisseur de services de navigation aérienne hors Europe à devenir membre associé du SESAR 3 Joint Undertaking.

Elle a obtenu son statut de membre après avoir été sélectionnée pour participer à quatre projets de recherche, auxquels elle apportera une contribution d'environ 7 millions de dollars : ARTEMISA, NETWORK TBO 2, GEESE 2 et NATICA.

NAV CANADA fait partie d'une nouvelle cohorte de quatre membres, portant à 59 le nombre d'organisations du monde de l'aviation européen participant officiellement au SESAR 3.

Les travaux du partenariat visent à réduire l'empreinte environnementale de l'aviation, notamment en optimisant la consommation de carburant par la récupération de l'énergie de sillage pour réduire les émissions de CO 2 (GEESE 2) et en éliminant les effets des traînées de condensation.

(GEESE 2) et en éliminant les effets des traînées de condensation. En 2024, NAV CANADA était également la première entité hors Europe à signer l'accord de collaboration avec iTEC. Elle développe depuis les systèmes de circulation aérienne de prochaine génération en partenariat avec sept fournisseurs de services de navigation aérienne européens. En juin 2025, le Centre de contrôle régional d'Edmonton a été le premier emplacement sélectionné pour iTEC SkyNex.

NAV CANADA gère un espace aérien de plus de 18 millions de kilomètres carrés, dont la moitié ouest de l'Atlantique Nord, soit l'espace aérien océanique le plus achalandé.

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À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

À propos de SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking comprend plus de 50 organisations, dont l'Union européenne et Eurocontrol, qui couvrent toute la chaîne de valeur de l'aviation : aéroports, usagers de l'espace aérien, fournisseurs de services de navigation aérienne, exploitants fournisseurs de services de drones, fabricants et communauté scientifique. Ses membres travaillent aussi étroitement avec les organismes de réglementation et de normalisation, dont l'AESA et EUROCAE, ainsi que des parties prenantes comme des associations professionnelles, des groupes du domaine spatial et militaire et des partenaires mondiaux. www.sesarju.eu

SOURCE NAV CANADA

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