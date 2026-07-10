NAV CANADA annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2025-2026

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 31 mai 2026.

Au troisième trimestre de l'exercice 2025-2026, NAV CANADA a su maintenir sa stabilité financière tout en augmentant ses investissements dans le système de navigation aérienne du Canada. L'entreprise reste déterminée à recouvrer au fur et à mesure le solde du compte de stabilisation des tarifs, dont l'objectif est de réduire la volatilité des taux à long terme. Elle continue également la mise en œuvre des mesures d'efficience pour contrôler les coûts d'exploitation sans compromettre la sécurité ni le rendement opérationnel. Ces efforts ont été déployés de concert avec des actions durables visant à rehausser la prestation des services dans l'ensemble du système de navigation aérienne.

Une fois le trimestre clôturé, NAV CANADA a finalisé son désinvestissement dans Aireon et reçu la première tranche du produit de l'opération. NAV CANADA a poursuivi sa relation stratégique avec Aireon dans le cadre d'une nouvelle entente sur les services, dont l'objectif est de réaliser des gains de sécurité et d'efficacité dans la surveillance satellitaire. NAV CANADA suit de près la situation géopolitique, car l'instabilité qui règne, si elle devait perdurer et s'aggraver, peut jouer sur la densité du trafic aérien et sur les coûts d'exploitation. L'environnement d'exploitation évolue constamment, mais les résultats récents illustrent la résilience de l'écosystème aéronautique et du modèle opérationnel de NAV CANADA. Grâce à sa gestion proactive, l'entreprise maintient un cadre rigoureux de contrôle des coûts, d'investissement et de recouvrement du compte de stabilisation des tarifs, tout en veillant à la prestation fiable et efficace des services.

« Ces résultats sont le fruit d'un équilibre intentionnel : maintenir des assises financières solides et durables et gérer rigoureusement nos coûts, tout en continuant à investir dans les systèmes d'avenir pour la navigation aérienne au Canada, souligne Mark Cooper, président et chef de la direction. Nos priorités sont toujours les mêmes : fournir des services sûrs et efficaces aux clients et aux partenaires de l'industrie qui comptent sur NAV CANADA, aujourd'hui et dans les années à venir. »

Au troisième trimestre de l'exercice 2025-2026, NAV CANADA a vu les niveaux de trafic aérien, mesurés en unités de redevance pondérées(1), baisser de 0,1 % sur une base annuelle. Ses produits pour le troisième trimestre de l'exercice 2025-2026 ont totalisé 464 millions de dollars, un résultat comparable à la même période en 2024-2025.

À la fin du trimestre, NAV CANADA possédait des réserves de liquidités élevées, y compris un solde de trésorerie de 393 millions de dollars. Grâce à ces réserves, l'entreprise a les moyens de composer avec la volatilité du trafic aérien et les pressions sur les coûts tout en maintenant son financement des opérations critiques et ses investissements dans les infrastructures. Le flux de trésorerie disponible négatif inscrit au troisième trimestre de 2025-2026 atteint 52 millions de dollars, comparativement à 26 millions de flux de trésorerie disponible positif à la même période de l'exercice précédent, différence qui s'explique par des investissements accrus dans l'infrastructure de l'entreprise.

Toujours pendant le trimestre visé, le solde du manque à gagner du compte de stabilisation des tarifs a augmenté de 9 millions de dollars. Au 31 mai 2026, le solde du manque à gagner du compte de stabilisation des tarifs s'établissait à 98 millions de dollars; on prévoit le recouvrer auprès de la clientèle au moyen de redevances futures.

Liens connexes

Les états financiers et le rapport de gestion de la NAV CANADA pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 31 mai 2026 sont disponibles aux liens suivants :

États financiers

Rapport de gestion

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

NAV CANADA est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

(1) Les unités de redevance pondérées renvoient à une mesure du trafic tenant compte du nombre de vols facturables, de la taille des aéronefs et de la distance parcourue dans l'espace aérien canadien, et sont à la base du calcul des redevances en fonction du mouvement, qui composent la majeure partie des produits de NAV CANADA.



(2) Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n'est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'utilise NAV CANADA pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d'exploitation. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. NAV CANADA définit le flux de trésorerie disponible comme étant le solde de trésorerie généré par les recettes tirées des activités d'exploitation, moins les dépenses d'immobilisations (net des subventions publiques reçues), les investissements dans Aireon LLC, les autres investissements connexes, le paiement du principal sur les passifs liés aux contrats de location et les paiements d'impôt. La direction accorde de l'importance à cet indicateur, car il aide l'entreprise à mesurer l'incidence de son programme d'investissement sur ses ressources financières et donne aux utilisatrices et utilisateurs une indication plus stable de la capacité de l'entreprise d'honorer ses titres d'emprunt et de continuer à investir dans le système de navigation aérienne.

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, lesquels comportent des risques et des incertitudes importants. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats indiqués dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons. NAV CANADA décline toute intention de mettre à jour tout énoncé prospectif.

SOURCE NAV CANADA

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