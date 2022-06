NAV CANADA évaluera le système iTEC

OTTAWA, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui qu'elle entamait une évaluation de 12 mois du système iTEC en collaboration avec Indra, Avinor et NATS.

Cette entente initiale permettra à NAV CANADA d'évaluer les innovations et les avantages inhérents à une plateforme élaborée en collaboration. Son évaluation comprendra :

le déploiement d'une version d'évaluation du processeur de données de vol (FDP) iTEC dans son aménagement d'essai des opérations basées sur trajectoire à Ottawa ;

; l'évaluation du produit iACM de gestion du débit de la circulation aérienne d'Indra (puisque NAV CANADA souhaite mettre davantage l'accent sur les capacités de gestion du réseau au Canada);

souhaite mettre davantage l'accent sur les capacités de gestion du réseau au Canada); l'évaluation du potentiel à long terme du FDP iTEC et du poste de travail de contrôleur iTEC comme remplacement du CAATS (Système canadien automatisé de la circulation aérienne), soit l'actuel système de gestion de la circulation aérienne (ATM) développé par NAV CANADA .

Le consortium iTEC se compose de sept des plus importants fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA) européens. Ensemble, ils mettent au point un système commun en collaboration avec leur partenaire technologique Indra, ce qui leur permet de se répartir les investissements et les efforts de recherche et développement. D'ici quelques années, le système iTEC équipera le plus grand réseau de centres de contrôle de la circulation aérienne en Europe, responsable de la gestion des deux tiers de la circulation aérienne européenne. Cette technologie rendra possibles d'importantes réductions des temps de vol, de la consommation de carburant et de coûts d'exploitation. NATS est un membre fondateur d'iTEC et coopère étroitement avec Avinor au sein du iTEC System Group de NATS.

« L'innovation et les partenariats ont toujours occupé une place importante à NAV CANADA lorsqu'il s'agit du déploiement de technologies de pointe, souligne Raymond G. Bohn, président et chef de la direction. À mesure que le secteur mondial de l'aviation évolue pour répondre aux impératifs de demain - quant aux voyages aériens, à l'efficacité opérationnelle et à la durabilité environnementale -, il est essentiel de tirer parti des partenariats et de la collaboration. »

« Dans le monde, de nombreux FSNA sont exposés à des possibilités, à des difficultés et à des besoins technologiques et opérationnels similaires. Nous sommes donc ravis de pouvoir travailler avec Indra et NATS pour voir si le système iTEC peut répondre à nos besoins », poursuit M. Bohn.

« Bien que notre participation soit encore en phase d'évaluation, elle cadre avec notre orientation stratégique qui consiste à moderniser nos plateformes de gestion de la circulation aérienne pour les orienter vers des opérations basées sur trajectoire qui profiteront à nos clients et à nos parties prenantes. »

Ignacio Mataix, président-directeur général d'Indra, a déclaré : « Cet accord avec NAV CANADA renforce l'Alliance iTEC; son esprit de collaboration fait un véritable bond en avant et va au-delà de ses frontières, ce qui démontre notre implication dans les défis de l'industrie au-delà de l'Europe. Nous sommes convaincus qu'iTEC, qui est déjà utilisé pour gérer certains des espaces aériens les plus complexes d'Europe, répondra certainement aux attentes de NAV CANADA. »

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien. La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

À propos d'Indra

Indra figure parmi les plus grandes sociétés-conseils et technologiques mondiales. Elle agit également à titre de partenaire technologique dans le cadre des activités d'affaires essentielles de ses clients dans le monde entier. Indra est un chef de file mondial dans l'offre de solutions exclusives dans des segments particuliers des marchés du transport, de la circulation aérienne et de la défense, et la première société-conseil en transformation numérique et en technologies de l'information en Espagne et en Amérique latine par l'intermédiaire de sa filiale Minsait.

À propos de NATS

NATS, le principal fournisseur de services de navigation aérienne du Royaume-Uni, se divise en deux principales entreprises qui fournissent deux services distincts :

NATS (En Route) PLC (NERL) - l'entreprise réglementée, qui fournit des services de gestion de la circulation aérienne aux aéronefs dans l'espace aérien du Royaume-Uni et au-dessus de la partie est de l'Atlantique Nord;

(NSL) - l'entreprise non réglementée, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne dans plusieurs des principaux aéroports du Royaume-Uni (treize aérodromes civils et sept aérodromes militaires) et dans d'autres aéroports à l'étranger.

NATS fournit des solutions en matière d'aérodrome, de données, d'ingénierie, de capacité, d'efficacité et de performance environnementale à des clients du monde entier, notamment des aéroports, des transporteurs aériens, des fournisseurs de services de la circulation aérienne et des gouvernements.

NATS a traité 661 000 vols au Royaume-Uni au cours du dernier exercice (2020-2021), soit une réduction de 73 % en raison des restrictions sur les déplacements imposées par la COVID-19.

À propos d'Avinor

Avinor est une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par l'État relevant du ministère norvégien des transports et des communications et est responsable de 44 aéroports appartenant à l'État.

Avinor propose des voyages sûrs et efficaces à environ 50 millions de passagers par an, dont la moitié voyagent depuis et vers l'aéroport d'Oslo.

Avinor Air Navigation Services AS fournit des services de contrôle d'aérodrome et de contrôle d'approche dans les aéroports, des services de trafic aérien dans l'espace aérien norvégien ainsi que la maintenance et l'exploitation de l'infrastructure technique de navigation aérienne.

À propos d'iTEC

iTEC est un système de gestion de la circulation aérienne de nouvelle génération développé par Indra, en collaboration avec les fournisseurs de services de navigation aérienne du Royaume-Uni (NATS), de l'Espagne (ENAIRE), de l'Allemagne (DFS), des Pays-Bas (LVNL), de la Norvège (Avinor), de la Pologne (PANSA) et de la Lituanie (Oro Navigacija).

Le système iTEC est actuellement déployé dans plusieurs centres de contrôle, notamment à Prestwick en Écosse et à Karlsruhe en Allemagne. Dans les années à venir, le système iTEC gérera les deux tiers du trafic aérien de l'Europe.

SOURCE NAV CANADA

Renseignements: veuillez communiquer avec : Brian Boudreau, Gestionnaire, Relations avec les médias, [email protected] ; Ligne d'information pour les médias : 1-888-562-8226