MADRID, le 7 févr. 2024 /CNW/ - NAV CANADA et Indra ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente déterminante qui contribuera à l'évolution des systèmes de gestion de la circulation aérienne du Canada.

La première phase de l'entente facilitera le déploiement d'un système de traitement des données de vol (FDPS) de pointe et d'un système de gestion du débit de la circulation aérienne (iACM) pour les espaces aériens complexes au sein du centre de réseau de NAV CANADA.

Conforme à l'orientation stratégique de NAV CANADA, ce partenariat représente un pas concret vers les opérations basées sur trajectoire (TBO) au Canada, qui feront passer la gestion de la circulation aérienne à une approche stratégique tenant compte d'un portrait plus complet des vols, du décollage à l'atterrissage. Cette nouvelle technologie peut calculer des routes avec une grande précision et prévoir l'évolution de la circulation aérienne sur une longue période, favorisant ainsi l'amélioration de la planification et de la coordination.

Ces systèmes intègreront le traitement d'information des centres de contrôle régionaux du Canada : le système sera avisé automatiquement de tout changement apporté aux plans de vol entre leurs espaces aériens respectifs. Il en découlera une plus grande souplesse qui améliorera le débit de la circulation dans l'espace aérien canadien et dans le reste du réseau. Résultat : les itinéraires seront plus efficients pour les exploitants d'aéronefs, la consommation de carburant et les émissions connexes de gaz à effet de serre diminueront, la résilience opérationnelle face aux perturbations augmentera et la réponse aux besoins de capacité de ce secteur en croissance s'améliorera.

Ces progrès, qui maintiennent la sécurité en tant que priorité, reflètent la vision de l'avenir de la gestion de la circulation aérienne défini par les mises à niveau par blocs du système de l'aviation (ASBU) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), lesquelles mises à niveau favorisent les technologies permettant une collaboration et une prévisibilité opérationnelle accrues dans l'aviation à l'échelle mondiale.

L'entente renforce également la collaboration entre NAV CANADA, les National Air Traffic Services du R.-U. et Avinor de la Norvège, qui ont aussi adopté Indra comme partenaire de technologie stratégique. Les deux compagnies ont applaudi cette importante entente.

La technologie sera déployée sur une dizaine d'années dans les aménagements de NAV CANADA.

« Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons conclu avec Indra une entente prévoyant le déploiement de la prochaine génération de systèmes de gestion de la circulation aérienne au Canada », a dit Raymond G. Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA. « Une fois achevé, il représentera un saut générationnel vers l'avant en ce qui concerne les outils que nous fournissons à notre personnel dévoué. Ce progrès, fondé sur notre solide bilan de déploiement de plateformes de premier plan, nous permet de jouer un rôle de leader dans la navigation aérienne mondiale et il accroitra la durabilité et l'efficience du transport aérien au Canada. La sécurité, l'innovation, la compétence et la collaboration sont les piliers fondamentaux de la stratégie d'affaires de NAV CANADA. »

Marc Murtra, président d'Indra, a déclaré : "La technologie d'Indra permettra non seulement d'accroître l'efficacité de la gestion de la navigation aérienne au Canada, mais aussi d'améliorer la prévisibilité et de contribuer à la réduction de l'impact du secteur de l'aviation sur l'environnement. Ce que nous signons aujourd'hui va au-delà d'un simple accord entre entreprises ; il s'agit d'un engagement renouvelé entre nations. Cette collaboration est un pas en avant dans le partage des connaissances et de la technologie, dans la promotion de nouvelles relations et dans la progression vers un secteur de l'aviation plus efficace et plus durable".

À propos d'Indra

Indra (www.indracompany.com) figure parmi les plus grandes sociétés-conseils et technologiques mondiales. Elle agit également à titre de partenaire technologique dans le cadre des activités d'affaires essentielles de ses clients dans le monde entier. Indra est un chef de file mondial dans l'offre de solutions exclusives dans des segments particuliers des marchés du transport et de la défense, et une société-conseil reconnue en transformation numérique et en technologies de l'information en Espagne et en Amérique latine par l'intermédiaire de sa filiale Minsait. Son modèle d'affaires est fondé sur un éventail complet de produits exclusifs bout en bout à valeur élevée et très innovants. Au cours de l'exercice financier 2022, les revenus d'Indra ont totalisé 3,851 milliards d'euros. Elle compte presque 57 000 employés, est présente dans 46 pays et fait des affaires dans plus de 140 pays.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques.

