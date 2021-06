OTTAWA, ON, le 4 juin 2021 /CNW/ - NAV CANADA surveille de près les prévisions de la circulation aérienne et prend les mesures nécessaires pour disposer d'un effectif suffisant pour faire face à la reprise du secteur de l'aviation. Aujourd'hui, NAV CANADA a donc annulé les avis de statut excédentaire remis à 41 contrôleurs de la circulation aérienne aux centres de contrôle régional de Gander, de Moncton, de Montréal et d'Edmonton. Les contrôleurs en question conserveront leur poste pour fournir des services de navigation aérienne vitaux maintenant que s'amorce la reprise du secteur de l'aviation.

« C'est une mesure prise de façon proactive à l'appui des clients de NAV CANADA, qui travaillent dorénavant à se remettre d'aplomb. La Société se tient prête et demeure capable d'assurer la sécurité permanente de l'espace aérien du Canada au fil de la reprise de la demande pour les services de navigation aérienne », insiste Ray Bohn, président et chef de la direction.

NAV CANADA a tâché, dès le début de la pandémie, de mettre l'accent sur la sécurité des opérations et de veiller à sa viabilité à long terme. Son processus de planification de l'effectif s'appuie sur plusieurs sources d'information, dont des prévisions de la circulation aérienne, pour faire en sorte que son exploitation dispose des ressources nécessaires pour gérer le trafic en toute sécurité pendant la pandémie, une fois la reprise du secteur arrivée et par la suite.



« NAV CANADA jouera un rôle central dans la reprise du secteur et demeure engagée à protéger la sécurité du public voyageur, aujourd'hui comme dans l'avenir », ajoute M. Bohn.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

SOURCE NAV CANADA

Renseignements: [email protected]; Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226

Liens connexes

www.navcanada.ca