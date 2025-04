OTTAWA, ON, le 11 avril 2025 /CNW/ - NAV CANADA annonce aujourd'hui que sa vice-présidente et chef de la direction financière, Donna Mathieu, prendra sa retraite le 31 octobre 2025.

Depuis son arrivée à NAV CANADA en 2003, Donna Mathieu a assumé divers rôles de plus en plus importants, jusqu'à son poste actuel qu'elle occupe depuis janvier 2022. Pendant plus de 21 ans, elle a servi NAV CANADA notamment en assurant le leadership et la direction du groupe Finances, dont elle a supervisé tous les volets, y compris le régime de retraite et l'émission de titres d'emprunt sur les marchés publics pour soutenir les projets d'immobilisations et de fonctionnement de l'entreprise. Grâce à son leadership réfléchi, à ses connaissances des finances et à son engagement à l'égard de l'excellence, elle aura laissé une marque durable au sein de l'organisation.

« NAV CANADA a énormément bénéficié des idées stratégiques et du dévouement de Donna », affirme Mark Cooper, président et chef de la direction. « Elle a aidé à guider l'entreprise au fil d'importants jalons financiers et a toujours été une leader et une conseillère de confiance. Nous la remercions pour ses contributions exceptionnelles et lui souhaitons une très belle retraite. »

NAV CANADA entamera bientôt le processus pour trouver la personne qui lui succédera, et veillera à assurer une transition harmonieuse au cours des prochains mois.

