OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Cooper à titre de président et chef de la direction, à compter du 2 décembre 2024.

M. Cooper possède 25 années d'expérience dans le domaine de l'aviation et a joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'orientation stratégique de NAV CANADA depuis son arrivée à NAV CANADA en 2019 à titre de vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information.

« Le Conseil d'administration est heureux d'annoncer la nomination de Mark Cooper à titre de prochain dirigeant de NAV CANADA. Il possède une expérience avérée en matière d'innovation, de soutien à l'excellence opérationnelle et de leadership visionnaire. Nous sommes persuadés que l'expertise de Mark guidera NAV CANADA tout au long de ce nouveau chapitre et renforcera notre engagement à offrir une valeur ajoutée aux parties prenantes grâce à l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité, de la résilience et de la croissance durable » a déclaré Michelle Savoy, présidente du Conseil d'administration de NAV CANADA.

La nomination de Mark fait suite à l'annonce du départ à la retraite de Raymond G. Bohn, en tant que président et chef de la direction.

« Nous tenons à remercier Ray pour le leadership exceptionnel dont il a fait preuve à NAV CANADA, en guidant la société face à de nombreux défis et en menant à bien des initiatives clés. Son dévouement et sa vision ont jeté des bases solides pour l'avenir. »

Lien vers la biographie

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien. La société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques.

SOURCE NAV CANADA

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected] ; Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226