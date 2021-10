OTTAWA, ON, le 21 oct. 2021 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui la nomination de Donna Mathieu au poste de vice-présidente et chef de la direction financière. Elle occupera ses nouvelles fonctions à compter du 13 janvier 2022. Mme Mathieu remplace Alexander (Sandy) Struthers, qui partira à la retraite le 12 janvier 2022.

« Je suis très heureux que Donna assume ce rôle stratégique important au sein de NAV CANADA », a déclaré Raymond G. Bohn, président et chef de la direction. « Donna est une professionnelle des finances chevronnée qui possède une vaste expérience tant au sein de NAV CANADA que dans le secteur privé. Son expertise a été essentielle au succès de NAV CANADA pour affronter les défis financiers sans précédent rencontrés pendant la pandémie de COVID-19. »

Mme Mathieu a gravi les échelons hiérarchiques au sein de NAV CANADA. Elle est actuellement vice-présidente, chef de la direction des placements et trésorière.

Avant son impressionnante carrière chez NAV CANADA, Mme Mathieu a occupé des postes à responsabilités croissantes chez KPMG où elle a travaillé au Canada, en Europe et dans les Caraïbes. Mme Mathieu détient les titres de CFA et de CA et est membre de l'Institut canadien des comptables agréés, en plus de détenir un baccalauréat en commerce de l'Université Carleton.

