Munis de leurs tablettes MatePad de HUAWEI, conçues pour stimuler la créativité, les consommateurs du monde entier peuvent donner vie au concept de la « création de beauté ». L'activité de création mondiale GoPaint de HUAWEI invite les artistes en herbe à libérer leur créativité intérieure et à continuer d'être inspirés.

Les nouvelles tablettes MatePad Pro 12.2 po et MatePad 12 X de HUAWEI sont dotées d'un matériel puissant et favorisent une expérience d'écriture et de peinture améliorée lorsque combinées avec la version la plus à jour de l'application GoPaint. Le moteur de brosse professionnel de l'application, diverses options de toile et le moteur de peinture FangTian 2.0 créent une expérience créative transparente, authentique et conviviale.

L'activité est divisée en cinq groupes, dont les thèmes sont l'art de la science-fiction, le design et la mode, l'art narratif, la peinture de pointe et l'aquarelle et l'encre numériques. Visitez notre site Web officiel pour en savoir plus et préparez-vous à peindre au moyen de votre MatePad[1] de Huawei!

Grâce à l'activité de création mondiale GoPaint de HUAWEI, vous pourriez avoir la chance de présenter votre œuvre d'art dans le monde entier et dans les placements de produits de différentes applications. Vous aurez également l'occasion de partager votre parcours créatif lors d'entrevues vidéo. Pour en savoir plus, visitez notre site Web officiel :

https://consumer.huawei.com/en/campaign/gopaint/

[1] Une tablette MatePad qui prend en charge l'application GoPaint est requise, comme les modèles MatePad Pro 13.2, MatePad 11.5S, MatePad Pro 12.2 et MatePad 12 X de Huawei.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512719/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512720/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512721/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512722/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_3.jpg

