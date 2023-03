MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse d'annoncer la nomination de Nathalie Pilon au poste de présidente du conseil d'administration. Mme Pilon est membre du conseil d'administration de l'APM depuis 2017, alors qu'elle fut nommée par le gouvernement du Canada sur recommandation du ministre des Transports.

Nathalie Pilon a été présidente d'ABB au Canada, membre du conseil de direction d'ABB pour les Amériques et présidente de Thomas & Betts Canada, où elle travaillait pour l'entreprise depuis 1996 à titre de vice-présidente aux finances et aux technologies de l'information. Cheffe d'entreprise reconnue à l'échelle nationale au Canada, Mme Pilon a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la construction et de l'électrification, ainsi qu'une grande capacité à rassembler les gens et la technologie pour stimuler l'écosystème de l'innovation au Canada.

Elle a été nommée l'une des 100 femmes les plus puissantes au Canada par le Women's Executive Network. En 2015, elle a reçu le prix d'excellence en leadership de l'Association des femmes en finance du Québec et, en 2018, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université Concordia pour son innovation en affaires. Mme Pilon est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et est Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (FCPA). Elle est également membre des conseils d'administration de HEC Montréal, du Groupe CSA, de Nouveau Monde Graphite, de Kinova et Lassonde.

« Au nom de l'APM, je suis très heureux d'accueillir Nathalie Pilon à la présidence du conseil d'administration et de poursuivre avec elle le travail entamé pour déployer notre vision, notre mission et notre développement. Elle peut compter sur l'entière collaboration de notre équipe », a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM. « Je remercie chaleureusement la présidente sortante Marie-Claude Boisvert, qui demeure membre du conseil d'administration et poursuivra son implication au sein du comité de gouvernance et ressources humaines et du comité d'audit ».

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

