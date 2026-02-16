Nathalie de Marcellis-Warin conclut 10 ans d'engagement et de rayonnement à la direction générale du CIRANO

Le conseil d'administration souligne son leadership marquant et annonce le lancement prochain d'un processus de sélection

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration du CIRANO annonce que Mᵐᵉ Nathalie de Marcellis-Warin terminera son mandat de présidente-directrice générale tel que prévu, après une décennie à la tête de l'organisme.

« Au nom de l'ensemble du conseil d'administration et des partenaires du CIRANO, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance envers Nathalie de Marcellis-Warin pour son leadership exceptionnel à la tête du CIRANO. Sous sa direction, le centre a considérablement renforcé son positionnement en matière d'analyse des politiques publiques, de conseil scientifique et de transfert de connaissances au Québec », a déclaré M. Yves Giroux, président du conseil d'administration du CIRANO.

Arrivée au CIRANO en 2000 à titre de chercheuse, elle a été nommée présidente-directrice générale en 2016, après avoir occupé les fonctions de vice-présidente de 2008 à 2016. Mᵐᵉ de Marcellis-Warin, également professeure titulaire au Département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal, a profondément marqué le développement et le rayonnement du CIRANO par son engagement, sa vision et sa capacité à rassembler.

Au cours de son mandat à la tête du CIRANO, Nathalie de Marcellis-Warin a dirigé et coordonné la mise en œuvre de deux planifications stratégiques. Celles-ci ont permis de renforcer durablement l'excellence scientifique, et la capacité de production des chercheurs, de structurer davantage l'organisation de la recherche, notamment par la mise en place d'un comité scientifique et de consolider la gouvernance du centre.

Animée par une volonté constante d'ancrer le CIRANO au cœur des grands enjeux de société, elle a renforcé les liens avec les partenaires gouvernementaux, parapublics et privés, favorisant un dialogue constructif entre le monde académique et les milieux décisionnels. Durant la pandémie, Nathalie de Marcellis-Warin a su mettre sur pied et coordonner rapidement un comité d'experts multidisciplinaires afin de produire des analyses rigoureuses et des réponses éclairées dans des délais courts, contribuant ainsi à soutenir la prise de décision publique.

Actrice engagée de l'écosystème de recherche québécois, elle a contribué activement au développement d'initiatives structurantes impliquant le CIRANO. Elle a également accordé une attention particulière à la relève, contribuant à former et accompagner une nouvelle génération de personnes étudiantes et professionnelles de recherche. Son leadership rassembleur, sa rigueur et son énergie auront durablement renforcé le rayonnement et l'impact du CIRANO au Québec et au-delà.

Nathalie de Marcellis-Warin est aussi une chercheuse reconnue, dont les travaux ont contribué de manière significative à l'avancement des connaissances en gestion des risques, en gouvernance et en politiques publiques. Ses recherches, souvent au croisement des enjeux économiques, technologiques et sociétaux, ont éclairé des décideurs sur des questions complexes liées notamment à la transformation numérique et l'adoption de l'intelligence artificielle. Elle a dirigé et contribué à de nombreux projets de recherche d'envergure au CIRANO notamment la création d'un jumeau numérique économique de la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs en collaboration avec le gouvernement fédéral.

Son rayonnement international, notamment à titre de Visiting Scientist à la Harvard T. Chan School of Public Health et par sa participation à divers forums de la Francophonie, a contribué à renforcer la visibilité et l'influence du CIRANO sur la scène internationale.

« Nathalie a su incarner avec passion et détermination la mission du CIRANO - allier savoir et décision. Elle laisse un organisme plus fort, plus visible et mieux positionné que jamais pour relever les défis à venir. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour sa contribution remarquable », a ajouté M. Giroux.

Le conseil d'administration annonce qu'un processus de sélection sera lancé prochainement afin d'identifier la personne qui succédera à Mᵐᵉ de Marcellis-Warin à la présidence-direction générale du CIRANO. Les détails concernant ce processus, incluant le profil recherché et l'échéancier prévu, seront communiqués en temps opportun.

Mᵐᵉ de Marcellis-Warin continuera d'assurer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat en août prochain afin de garantir une transition ordonnée et de poursuivre les projets en cours.

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert qui s'appuie sur un réseau de plus de 200 chercheuses et chercheurs issues d'une douzaine d'universités québécoises. Sa mission est de contribuer à la prise de décision stratégique de ses partenaires gouvernementaux, parapublics et privés par la production et le transfert d'un savoir universitaire à haute valeur ajoutée. Depuis plus de 30 ans, le CIRANO est un lieu privilégié de collaboration entre le monde académique, les gouvernements et le secteur privé (www.cirano.qc.ca).

SOURCE Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)

Renseignements : Ingrid Peignier, Directrice principale des partenariats et de la valorisation de la recherche, [email protected], 514-442-2468