Nate Riech décroche l'or pour le Canada au jour 11 des Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo

OR - Nate Riech, para-athlétisme, 1500 m T38 hommes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 5

Argent : 10

Bronze : 6

Total : 21

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Para-athlétisme

Nate Riech a fait ses débuts paralympiques en grande pompe en survolant la finale du 1500 m T38 hommes. Il s'est donné une bonne avance dès le deuxième tour de piste et ses adversaires n'ont jamais réussi à le rattraper. Il a décroché la médaille d'or avec un chronomètre digne du record paralympique et plus de quatre secondes d'avance sur son plus proche rival. Détenteur du record du monde depuis mai 2021, il ajoute une médaille d'or paralympique à sa récolte qui comprend déjà l'or des Championnats du monde de 2019, affirmant sa domination sur la distance.

« Je me sentais trop concentré sur la médaille d'or et mon psychologue sportif a eu une bonne idée : essayer que le petit garçon de dix paralysé sur son lit d'hôpital soit fier de moi. C'était mon but, et je pense que j'ai réussi », confie le nouveau champion.

C'est fantastique. Je suis un peu dépassé par les événements en ce moment. Je suis vraiment fier de mon équipe et de tous ceux qui m'ont aidé à me rendre ici. Le Canada a connu une excellente performance dans les dernières semaines, et c'est génial d'en faire partie. »

Également au 1500 m qui combinaient des athlètes T37 et T38, Liam Stanley (Victoria, C.-B.) a pris le cinquième rang en arrêtant le chronomètre à 4:06.95, la meilleure marque paralympique pour un coureur de la catégorie T37.

« J'ai couru la course que je voulais courir. Je n'avais pas la fin de course que les gars devant moi avaient. Je suis fier de mes efforts et même si ce n'est pas une médaille, c'est au moins un record paralympique. C'est un grand accomplissement », dit-il.

La soirée était pluvieuse à Tokyo et Renee Foessel (Orangeville, Ont.) a raté le podium de peu au lancer du disque F38 femmes. Son premier lancer a donné le don de l'épreuve qui réunit des athlètes de catégorie F37 et F38 en touchant un nouveau record paralympique de 32,23 mètres. Sa marque n'a toutefois pas été suffisante pour s'accrocher au podium. Dans une compétition relevée, elle a été reléguée à la quatrième position, ce qui correspond à son résultat des Jeux de Rio 2016. Avec son meilleur lancer de 27,57 mètres, Jenn Brown (Calgary, Alb.) a pris le huitième rang de la même épreuve.

« Il pleuvait à verse et c'était très difficile, mais nous étions prêts pour le mauvais temps. Nous avions un plan de match et nous avons fait de notre mieux pour le suivre. J'espérais un meilleur résultat, mais le jour même, il faut y aller et faire de son mieux. Malheureusement, c'est le mieux que je pouvais faire aujourd'hui », dit la lanceuse.

Les autres résultats canadiens en para-athlétisme sont la cinquième place d'Austin Smeenk (Oakville, Ont.) en finale du 800 m T34 hommes, et la sixième place de Thomas Normandeau (Peace River, Alb.) à l'occasion de sa première finale paralympique, celle du 400 m T47 hommes.

Volleyball assis

Le Canada a eu droit à une deuxième rencontre contre le Brésil en conclusion du tournoi de volleyball assis de Tokyo. Cette fois, la médaille de bronze était en jeu. Dans un autre affrontement serré (leur premier match s'est décidé en cinq manches), le Canada a encore une fois subi un revers.

Après avoir cédé la première manche, les Canadiennes ont eu le dessus en deuxième manche. Elles se sont accrochées à une avance de 21-15 en troisième manche, jusqu'à ce que le Brésil ouvre les vannes. Médaillées de bronze des Jeux de Rio 2016, les Brésiliennes ont mis un terme à l'affrontement en quatre manches 3-1 pour remporter leur deuxième médaille paralympique consécutive.

La défaite vaut à la formation canadienne de la capitaine Danielle Ellis (White Rock, C.-B.) la quatrième place des Jeux de Tokyo 2020. Il s'agit du meilleur résultat du Canada dans le sport aux Jeux paralympiques. Il y a cinq ans à Rio, l'équipe s'était qualifiée pour la première fois. Elle avait alors terminé au septième rang du classement.

Au début du tournoi, notre but était de nous rendre à la ronde des médailles et c'est ce que nous avons fait, mais la quatrième place ne nous suffit pas. Je pense que nous avons montré au monde entier que nous méritons notre place aux Jeux paralympiques et maintenant, nous sommes prêtes à rentrer à la maison et à travailler fort pour monter sur le podium en 2024 à Paris », dit la capitaine.

Paracanoë

Les trois Canadiens, dont ce sont les premiers Jeux paralympiques, ont accédé à la finale de leur épreuve au terme des demi-finales. Le meilleur résultat de l'unifolié est revenu à Mathieu St-Pierre (Shawinigan, Qc) : une cinquième place en finale du 200 m VL2 hommes.

« Je suis surtout fier de mon équipe de soutien qui m'a aidé à rester en santé jusqu'à maintenant, dit le pagayeur qui améliore son résultat des championnats du monde où il avait terminé septième. Nous avons travaillé ensemble et nous nous sommes améliorés toujours un peu plus. Nous étions bien préparés pour Tokyo. Nous avons eu un été parfait sans problèmes de santé. Nous avons fabriqué un meilleur siège plus confortable qui me permet d'être plus compétitif. Je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant et je suis fier de ma cinquième place. C'est un rêve, et je me rapproche lentement mais sûrement du podium. »

Brianna Hennessy (Ottawa, Ont.) a pris le huitième rang de la course de kayak 200 m KL1 femmes au lendemain de sa cinquième place en va'a (200 m VL2) Andrea Nelson (Markham, Ont.) a quant à elle terminé huitième de la finale du 200 m KL2 femmes.

Paratir

Pour leur dernière épreuve des Jeux de Tokyo 2020, les paratireurs Doug Blessin (Port Coquitlam, C.-B.) et Lyne Tremblay (Magog, Qc) participaient à l'épreuve de carabine en position couchée 50 m SH2 mixte. Blessin s'est classé 28e de la ronde de qualification et Tremblay, 29e.

APERÇU DES COMPÉTITIONS DU JOUR 12

La dernière journée des Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo sera très occupée pour Brent Lakatos. Seul Canadien en compétition au jour 12, il prend le départ du marathon T54 hommes qui commence à 6 h 30 HJ / 17 h 30 HE (samedi soir). Il s'agit du premier marathon paralympique de l'athlète qui a déjà les médailles d'argent du 100 m, du 400 m, du 800 m et du 5000 m des Jeux de Tokyo à son palmarès.

En soirée, il sera porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture qui commence à 20 h HJ / 7 h HE.

TOUS LES RÉSULTATS

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 4 septembre et l'horaire du 5 septembre.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur paralympique.ca/tokyo-2020-en-direct, cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, l'appli CBC Sports pour iOS et Android, le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem et l'appli Radio-Canada Sports.

Compétitions télévisées le 5 septembre :

Sportsnet One (en reprise à CBC en fin de soirée) -- 7 h HE

Émission spéciale de la cérémonie de clôture à CBC -- 6 h HE

Reprise de la cérémonie de clôture à CBC -- 14 h HE

Émission spéciale de la cérémonie de clôture à Radio-Canada - 6 h 30 HE

Radio-Canada (après-midi) -- 14 h HE

Reprise de la cérémonie de clôture à Radio-Canada -- 23 h 05 HE

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet. Consultez l'horaire local pour la programmation à jour.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020, dont la biographie des athlètes, des citations, des photos et les moments forts en vidéo, se trouvent sur paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

