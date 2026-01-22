Le Centre des congrès de Québec célèbre ses 30 ans d'ouverture en 2026

30e anniversaire du Centre des congrès de Québec

QUÉBEC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Trois décennies de rencontres et d'événements tout sauf conventionnels! En 2026, le Centre des congrès de Québec est heureux de célébrer son 30e anniversaire avec sa fidèle clientèle, sa nouvelle clientèle, ses visiteurs, ses partenaires de longue date et son personnel. À travers un décompte festif qui s'échelonnera tout au long de l'année, plusieurs surprises, collaborations spéciales, publications inédites et autres activités seront au programme!

30 ans, 30 activités

Pour marquer cet anniversaire historique, le Centre déploiera en 2026 une programmation spéciale sous le thème « 30 ans, 30 activités ». Au fil des prochains mois, des initiatives variées seront dévoilées progressivement afin de souligner l'apport du Centre à sa communauté, de reconnaître les personnes qui ont contribué à son succès et de faire rayonner son histoire et le savoir-faire de son équipe! Cette thématique de 30e anniversaire sera également mise de l'avant lors de chaque déplacement et représentation à l'étranger.

Un impact se calculant en milliards

C'est le 29 août 1996 que le Centre ouvrait officiellement ses portes au public et, depuis ce temps, son impact n'a jamais cessé de croître, confirmant ainsi son statut de leader du tourisme d'affaires et de moteur économique majeur pour la région de Québec.

De 1996 à ce jour :

Plus de 2,69 G$ en retombées économiques générées pour la région.

Plus de 623,7 M$ en revenus fiscaux et parafiscaux pour les gouvernements.

Plus de 4 297 événements accueillis, dont 1 536 congrès parmi lesquels 345 congrès d'envergure internationale.

Plus de 6 millions de visiteurs, congressistes et participants accueillis.

Plus de 4,71 millions de nuitées réservées dans les hôtels de la région.

Plus de 4 071 emplois créés et maintenus.

L'année 2024-2025 s'avère d'ailleurs un record en termes de retombées économiques générées pour la région et pour les différents paliers de gouvernement, avec un chiffre s'élevant à 193,9 M$.

Une histoire faite de gens passionnés

Mais au-delà des chiffres et des retombées économiques, le Centre des congrès de Québec est d'abord un lieu où naissent des idées, des collaborations et des souvenirs durables, avec des gens talentueux et passionnés par leur domaine. C'est dans cet esprit qu'ont été réfléchies les activités entourant le 30e anniversaire.

« À l'occasion de nos 30 ans, nous prenons un moment pour revisiter notre histoire : celle d'innombrables relations durables tissées au fil du temps, d'une équipe qui n'a jamais cessé de se réinventer et des centaines d'événements à fort impact qui ont fait rayonner Québec, sa communauté de chercheurs et ses industries clés. Notre vision se projette également vers l'avenir et nous motive à être le modèle d'excellence et d'avant-gardisme parmi les centres de congrès d'ici et d'ailleurs », souligne Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec. « Au-delà de sa vocation événementielle, le Centre a su démontrer qu'il était un moteur de développement pour tout le Québec et un levier qui génère des retombées non seulement économiques, mais aussi sociales, intellectuelles, culturelles et scientifiques », ajoute-t-elle.

« Depuis 30 ans, le Centre des congrès de Québec est un moteur économique important pour la région de la Capitale-Nationale, générant des retombées majeures pour les entreprises, les hôtels et la communauté. Le tourisme d'affaires est une priorité pour notre gouvernement, et je suis fière de voir un établissement d'excellence comme le Centre des congrès contribuer à positionner le Québec comme une destination incontournable pour les congrès et événements de grande envergure », mentionne Mme Amélie Dionne, ministre du Tourisme.

30 chansons pour ses 30 ans

Pour lancer les festivités, le Centre a récemment dévoilé une compilation musicale spécialement conçue pour plonger ses abonnés dans l'ambiance et donner le ton à cette année unique!

Pour ne rien manquer

L'année 2026 s'annonce tout sauf conventionnelle! Restez à l'affût des nouvelles en vous abonnant aux réseaux sociaux du Centre des congrès de Québec et à son infolettre :

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère en moyenne plus de 135 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

