Le Centre des congrès de Québec porté par une toute nouvelle vision audacieuse

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Alors que la Société du Centre des congrès de Québec amorce un nouveau cycle stratégique (2025-2028), elle est fière de dévoiler la nouvelle vision ambitieuse qui tracera sa route pour les 3 prochaines années.

Au-delà de sa vocation événementielle, le Centre des congrès de Québec a, au fil des dernières années, clairement démontré qu'il était un moteur de développement pour la région de Québec et un levier qui génère des retombées non seulement économiques, mais aussi sociales, intellectuelles, culturelles et scientifiques. Voilà la pierre angulaire qui a inspiré sa vision 2028.

À l'aube de ses 30 années d'existence, le Centre des congrès de Québec est fier d'avoir accueilli plus de 6 millions de visiteurs dans le cadre de 4 300 événements, salons, réunions d'affaires et congrès de toutes sortes. Ces activités liées au tourisme d'affaires représentent à elles seules 2,7 milliards de dollars en retombées économiques générées pour la région, un impact majeur pour Québec qui n'aurait pas été possible sans la présence du Centre des congrès.

Par ailleurs, l'année 2024-2025, quant à elle, s'avère la meilleure année du Centre des congrès depuis son ouverture, en termes de retombées économiques générées (193,9 M$) par le biais de 209 événements accueillis. Une performance exceptionnelle qui repose avant tout sur les talents d'une équipe tout sauf conventionnelle!

Une nouvelle mission, une nouvelle vision

Reflétant sa mission d'accueillir des congrès et événements d'envergure dans une infrastructure de calibre international et avec une prestation de services d'exception, le Centre des congrès se projette vers l'avenir et aspire à être le modèle d'excellence et d'avant-gardisme parmi les centres de congrès d'ici et d'ailleurs.

Pour ce faire, l'équipe du Centre des congrès misera sur l'attraction d'événements à fort impact. Elle favorisera aussi l'implantation d'une culture d'amélioration continue en développant son rôle-conseil auprès de sa clientèle afin de maximiser leur expérience et leurs résultats. Dans cette optique, l'attention constante portée à la qualité et à la durabilité du bâtiment et de ses infrastructures innovantes, ainsi que la promotion d'une offre technologique avant-gardiste permettront de consolider la réputation du Centre des congrès en tant que destination incontournable pour la tenue d'événements d'envergure à Québec et à travers le monde.

« Portés par notre nouvelle vision, qui s'appuie sur nos initiatives en développement durable, nous désirons maximiser l'impact du Centre des congrès, tout en continuant de générer de la richesse pour la région. En misant sur l'attraction d'événements à fort impact et en faisant la promotion des nombreuses retombées positives qui en découlent pour notre clientèle et pour la société, notre rôle de moteur économique s'étendra afin de créer un héritage durable pour la collectivité et pour les différents secteurs d'activité de la région », souligne Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.

Mission

Accueillir des congrès et des événements d'envergure, dans une infrastructure de calibre international avec une prestation de services d'exception.

Vision

Être le modèle d'excellence et d'avant-gardisme parmi les centres de congrès, d'ici et d'ailleurs.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère en moyenne plus de 135 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

