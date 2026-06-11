Naissance d'un laboratoire vivant d'innovation et de développement de productivité via le transfert d'entreprise

Trois-Rivières accueille le chantier « Impulsion repreneuriat innovant »

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Après avoir collaboré dans le cadre de P3Rspectives, le grand rendez-vous de l'innovation et de la productivité, Repreneuriat Québec et IDÉ Trois-Rivières vont plus loin et lancent aujourd'hui un grand chantier conjoint sur l'innovation et la productivité en repreneuriat. Au-delà de la convergence des services sur le territoire, les deux organisations s'engagent à faire de Trois-Rivières une véritable ville pilote où chaque transfert devient un levier d'innovation, de modernisation et de productivité.

Ce chantier répond à deux enjeux majeurs qui se croisent : le retard de productivité et la vague de transferts d'entreprise à venir. En les abordant ensemble, Repreneuriat Québec et IDÉ Trois-Rivières vont lancer des projets pilotes pour activer l'immense potentiel du transfert d'entreprise comme moteur de création de valeur.

Trois-Rivières, banc d'essai pour le Québec

Le chantier est déjà en gestation de projets pilotes qui seront annoncés au cours des prochaines semaines. Les entreprises participantes profiteront de parcours spécialisés, d'expertises, d'outils et des ressources mises en place dans le cadre d'Impulsion repreneuriat innovant.

« Un acheteur n'acquiert pas que le passé d'une PME, il investit d'abord dans son futur. La relève, l'innovation et la productivité ne doivent pas être travaillées en silos, nous devons ouvrir cet espace. À Trois-Rivières, en combinant l'offensive en productivité d'IDÉ Trois-Rivières, notre expertise en transfert d'entreprise et la force de notre réseau de partenaires, nous allons faire de la ville une vitrine démontrant le véritable potentiel d'un levier stratégique pour tout le Québec. On va être contagieux », déclare Alexandre Ollive, président-directeur général de Repreneuriat Québec.

« Jusqu'ici, un entrepreneur qui voulait vendre son entreprise et moderniser ses opérations devait frapper plusieurs portes, raconter plusieurs fois son histoire, s'adapter à plusieurs agendas. C'est un parcours que nous voulons faciliter. Dans un contexte où Trois-Rivières mène une offensive sur la productivité, on vise à réduire les démarches et accélérer les résultats. Alors on a joint nos forces : un seul appel, un seul parcours, une seule porte d'entrée. Les entreprises qui passeront par ce chantier bénéficieront des avantages de deux organisations, par un seul guichet », affirme Grégory Gihoul, directeur général d'IDÉ Trois-Rivières.

Deux forces, une seule destination

De plus, cette collaboration permet de créer un guichet d'accompagnement en transfert d'entreprise qui tient compte à la fois de la réalité des PME trifluviennes et des meilleures pratiques en repreneuriat. En unissant leurs expertises, les deux organisations sont en mesure de proposer des services structurés, cohérents et personnalisés, adaptés aux besoins concrets du tissu entrepreneurial trifluvien.

« À Trois-Rivières, appeler IDÉ Trois-Rivières ou Repreneuriat Québec c'est la même chose. Les entrepreneurs en quête de relève sont pris en main et accèdent à tous nos services, on s'organise entre nous. Pas besoin de se casser la tête », affirment d'une seule voix Alexandre Ollive et Grégory Gihoul.

À propos de Repreneuriat Québec

Repreneuriat Québec est ancré sur une conviction forte : le transfert d'entreprise est l'un des leviers les plus puissants pour assurer la vitalité économique du Québec et la productivité des entreprises d'ici. Depuis plus de dix ans, Repreneuriat Québec porte la cause du repreneuriat en accompagnant les entrepreneurs à chaque étape de leur projet de relève. Pionnier d'un modèle d'accompagnement unique, Repreneuriat Québec est présent dans toutes les régions du Québec pour faire avancer concrètement les projets de relève. L'organisation a guidé plus de 42 000 entrepreneurs et des milliers d'entreprises, représentant plus de 11 milliards de dollars en chiffre d'affaires transféré, avec un taux de survie de 87,5 % pour les entreprises accompagnées. Repreneuriat Québec agit comme un acteur clé de la continuité entrepreneuriale, avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

À propos d'Innovation et développement économique Trois-Rivières

Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières) est l'organisme de développement économique mandaté par la Ville de Trois-Rivières pour soutenir la croissance des entreprises et la prospérité du territoire. Par ses services d'accompagnement et ses initiatives structurantes, l'organisation contribue à stimuler l'innovation, la productivité, l'entrepreneuriat et l'attractivité de la ville.

SOURCE Repreneuriat Quebec

Pour plus d'informations: Camille Ross-Williams, Conseillère affaires publiques et communications, [email protected] | 1 844 200-2837 p.1066; Marie-Pierre Leblanc, Conseillère en communications, [email protected] | 819-244-2049