Des intentions de transfert d'entreprise toujours plus élevées que les projections pour 2025

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les intentions de transfert des entreprises québécoises demeurent plus élevées que les projections annuelles, malgré un 3e trimestre de fléchissement. Représentant 12,4 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec en 20241, l'industrie de la fabrication témoigne quant à elle d'une importante volatilité. Elle termine première pour les taux d'intentions de transfert à 15,3 %, un bond de 10,5 points de pourcentage entre T2 et T3.

Voilà deux des principaux constats de Repreneuriat Québec à la suite à la mise à jour, par l'Observatoire du repreneuriat, des intentions de transfert d'entreprise au 3e trimestre de 2025. Une mise à jour attendue au cours d'un défi générationnel majeur pour la pérennité et l'indépendance économique du Québec. Rappelons que d'ici 5 ans, plus de 50 000 entreprises québécoises devront trouver leur relève et que 61 % des propriétaires actuels n'ont toujours pas de plans de relève.

« Je tiens tout d'abord à remercier les partenaires de l'Observatoire : le gouvernement du Québec, l'UQTR, Statistique Canada, Desjardins et l'Institut de recherche sur les PME. Cette mise à jour démontre encore une fois l'urgence de l'enjeu de la relève entrepreneuriale au Québec. Bien que le Québec demeure un modèle au Canada et à l'international en matière de proactivité et d'accompagnement, le défi collectif du repreneuriat demeure vif. Nos propriétaires vivent toujours avec le tabou de préparer leur relève, d'agir concrètement pour planifier cette transition dans la durée. Je les invite à venir nous voir en toute confidentialité. », a déclaré le PDG de Repreneuriat Québec, Alexandre Ollive.

Faits saillants de la mise à jour par l'Observatoire

La deuxième vague des intentions de transfert d'entreprise de 2023 se poursuit au troisième trimestre de 2025 : Le taux des intentions de transfert d'entreprise recule de 0,5 point de pourcentage (pp) par rapport au deuxième trimestre pour atteindre 4,7 %, ce qui constitue un léger recul par rapport au 4,8 % du troisième trimestre de l'année précédente; Au Québec, la moyenne des intentions de transferts d'entreprise au cours des douze prochains mois des trois derniers trimestres de 2025 est d'un peu plus de 10 650 entreprises; Un peu moins de 9 700 entreprises privées au Québec déclarent avoir l'intention de procéder à un transfert au cours des douze (12) prochains mois au troisième trimestre de 2025; De ce nombre 4 700 sont situées à Montréal, 1 250 à Québec et 490 à Sherbrooke; Toutefois, le taux d'intention de transfert de Montréal (4,5 %) est inférieur à ceux de Toronto (6,1 %) et Vancouver (5,1 %);

Après une hausse marquée des intentions de fermeture d'entreprise au premier trimestre de 2025, on constate un net recul des intentions de fermeture des entreprises privées au Québec au troisième trimestre pour atteindre 1,7 % Tout juste 3 500 entreprises privées déclarent avoir l'intention de procéder à la fermeture au cours des 12 prochains mois;

Alors que l'on observe le phénomène inverse en Ontario, les femmes propriétaires d'entreprise au Québec cherchent davantage à vendre qu'à acheter une entreprise.

L'industrie de la fabrication

C'est au sein de l'industrie de la fabrication que l'on constate les intentions de transfert les plus élevées au 3e trimestre de 2025. Elle affiche un taux d'intention de 4,6 points de pourcentage plus élevé que l'industrie des services d'hébergement et de restauration en deuxième position. Par rapport à la moyenne de l'ensemble des industries québécoises, son taux d'intention de transfert est supérieur de 10,6 points de pourcentage.

Le PDG de Repreneuriat Québec y voit une occasion à saisir pour renouveler le dynamisme et la productivité de l'industrie. Un important pilier de l'économie québécoise. « Nous sommes particulièrement sensibles aux réalités de ce secteur. Pérenniser les gains des propriétaires existants et faire prospérer ce secteur en conservant nos entreprises ici, au Québec, est une priorité. Reprendre une entreprise c'est aussi bénéficier du savoir-faire interne, d'une chaîne d'approvisionnement implantée, d'une main-d'œuvre qualifiée dans un contexte de pénurie et d'une occasion de propulser le développement comme la productivité. », a affirmé Alexandre Ollive.

