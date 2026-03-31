Sommet du repreneuriat : Chiffres à l'appui, les entreprises reprises sont plus productives et plus innovantes

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les entreprises ayant fait l'objet d'un transfert présentent une productivité supérieure à celles dont le propriétaire est demeuré le même. C'est ce que révèlent de nouvelles données dévoilées par l'Observatoire de Repreneuriat Québec à l'occasion du Sommet du repreneuriat tenu au Palais des congrès de Montréal sous le thème « Productivité, innovation et souveraineté économique ».

Il s'agit de la première étude québécoise à documenter de manière chiffrée cette réalité qui demeurait jusqu'alors une hypothèse. « Les entreprises issues d'un transfert sont substantiellement plus productives et innovantes. Au cours de la période 2015-2023, la productivité des PME qui procèdent à un transfert d'entreprise est supérieure de 11,1 % en moyenne par rapport aux entreprises qui conservent le même propriétaire-dirigeant. Ces résultats confirment que le repreneuriat constitue un formidable levier de développement économique et un tremplin de productivité, d'innovation et de prospérité pour le Québec », a affirmé Alexandre Ollive, président-directeur général de Repreneuriat Québec.

« Le constat est frappant. En moyenne, les entreprises transférées dépensent 13,2 % de plus en recherche scientifique et en développement expérimental que celles qui n'ont pas changé de propriétaire-dirigeant », a ajouté Marc Duhamel, directeur scientifique de l'Observatoire de Repreneuriat Québec et professeur au département de finance et économie de l'UQTR.

Entre 2015 et 2023 le nombre de transferts d'entreprise a augmenté de 38,1 % au Québec et frôle les 12 000 entreprises pour la seule année 2023.

Faits saillants

Activité record des transferts d'entreprise

2023 est l'année la plus active depuis 2015 en matière de transferts d'entreprise au Québec.

Le taux de transfert atteint 6,0 % , un sommet historique depuis le début de la série.

, un sommet historique depuis le début de la série. Cela représente 11 755 PME transférées (1 à 499 employés), soit une hausse de 9,7 % par rapport à 2022, alors que le nombre total de PME actives avec employés a augmenté de 0,9 %.

Contribution économique

En 2023, les transferts d'entreprise touchent plus de 194 000 emplois au Québec.

au Québec. Ces entreprises représentaient : Plus de 60 G$ en actifs Près de 62 G$ de revenus



Croissance plus rapide que l'ensemble des PME

Entre 2015 et 2023 : Le nombre de transferts d'entreprise a augmenté de 38,1 % . Le nombre d'employés directement touchés par un transfert a progressé de 64,3 % . Les revenus des entreprises transférées ont augmenté de 88,5 % en dollars constants de 2017. La valeur des actifs a crû de 96,0 % , en dollars constants de 2017.

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Productivité supérieure des PME issues du repreneuriat

Sur l'ensemble de la période 2015-2023 , les PME issues d'un transfert sont en moyenne 11,1 % plus productives que celles conservant le même propriétaire dirigeant.

, les PME issues d'un transfert sont que celles conservant le même propriétaire dirigeant. En 2023, chaque employé d'une PME issue du repreneuriat générait 39 751 $ de revenus supplémentaires, soit un écart de 13,3 % par rapport aux entreprises sans transfert.

Dépenses accrues en recherche et développement

Le nombre de PME issues du repreneuriat déclarant des dépenses en recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) a augmenté de 16,3 % entre 2015 et 2023.

Sur la même période, le nombre total de PME québécoises déclarant des dépenses en RS&DE a diminué de 23,3 % .

Les PME transférées dépensent 13,3 % de plus en RS&DE en moyenne que les entreprises conservant le même propriétaire‑dirigeant.

En 2023, pour l'ensemble des entreprises qui sont transférées, cela représente 453 400 $ en moyenne.

Une mobilisation importante pour le défi de la décennie

Présidé par Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec et associé chez Davies, l'événement affiche complet et réunit près de 700 propriétaires d'entreprise, repreneurs, experts et chercheurs de partout au Québec. Cette édition, la première sous la bannière de Repreneuriat Québec, lance la Semaine nationale du repreneuriat, qui se poursuit jusqu'au 5 avril à l'échelle du Québec.

« Je suis très heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de promouvoir le repreneuriat, qui est l'enjeu de la prochaine décennie. Pour notre économie, nos régions et nos talents, il faut mettre en place des outils en vue de permettre aux repreneurs et aux entrepreneurs de réussir leur transfert d'entreprise. Pour l'année à venir, c'est près de 16 000 dirigeants qui déclarent avoir l'intention de vendre ou de transférer leurs actifs. Ces derniers doivent bien s'informer et se préparer afin de réaliser avec succès leur transaction et, on le souhaite, de garder les entreprises ici, au Québec », a déclaré Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

« Nous sommes particulièrement fiers du succès du Sommet sur le repreneuriat, qui affiche cette année un niveau de participation record, tant du côté des cédants que des repreneurs. Plus que jamais, la création de cet événement unique et de la semaine nationale que nous avons mis en place en 2023 démontre que le réseau mobilisé par Repreneuriat Québec a su créer une véritable prise de conscience nationale. Ensemble, nous contribuons à faire du repreneuriat un véritable enjeu collectif », a ajouté M. Ollive.

À propos de Repreneuriat Québec

Repreneuriat Québec est ancré sur une conviction forte : le transfert d'entreprise est l'un des leviers les plus puissants pour assurer la vitalité économique du Québec et la productivité des entreprises d'ici. Porteur d'une vision structurante du repreneuriat, Repreneuriat Québec est à l'origine de la Semaine nationale du repreneuriat et de l'Observatoire de Repreneuriat Québec, deux initiatives phares qui contribuent à sensibiliser, documenter et mesurer les tendances du marché du transfert d'entreprise. Depuis plus de dix ans, Repreneuriat Québec accompagne les entrepreneurs à chaque étape de leur projet de relève. Pionnier d'un modèle d'accompagnement unique, Repreneuriat Québec est présent dans toutes les régions du Québec pour faire avancer concrètement les projets de relève. L'organisation a guidé plus de 35 000 entrepreneurs et des milliers d'entreprises, représentant plus de 11 milliards de dollars en chiffre d'affaires transféré, avec un taux de survie de 87,5 % pour les entreprises accompagnées. Repreneuriat Québec agit comme un acteur clé de la continuité entrepreneuriale, avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

SOURCE Repreneuriat Quebec

Pour plus d'informations: Guillaume Beaudin, Conseiller relations publiques et communications, [email protected], 1 844 200-2837 p.1062