Près de 16 000 entreprises québécoises ont l'intention de vendre au cours des 12 prochains mois

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Il s'agit du 3e plus important volume d'entreprises ayant l'intention de transférer dans l'histoire du Québec. Au premier trimestre de 2026, le taux des intentions de transfert d'entreprise a bondi de 3,6 points de pourcentage (pp) par rapport au quatrième trimestre de 2025 pour atteindre 7,8 %, une augmentation de 2,0 pp par rapport au premier trimestre de 2025.

« Alors que la tendance historique des transferts réalisés depuis 2015 nous laissait présager de tout juste franchir le cap des 10 000 entreprises transférées en 2026, nous constatons une importante accélération des intentions de transfert au premier trimestre. Partout au Québec, nos experts sont plus actifs que jamais et la sophistication de notre accompagnement permet d'offrir les meilleures chances de succès au cœur du renouvellement du Québec inc. en cours », a réagi Alexandre Ollive, président-directeur général de Repreneuriat Québec.

Le 31 mars prochain, lors du 9e Sommet du repreneuriat, dont Lucien Bouchard sera président d'honneur, l'organisation présentera une mise à jour de l'impact du repreneuriat sur l'économie québécoise. De nouvelles données permettront de comparer les entreprises ayant été transférées à celles restées sous le même propriétaire, notamment en matière de productivité et d'innovation.

Un portrait renouvelé des intentions de transferts

Les secteurs affichant les intentions les plus élevées au premier trimestre de 2026 sont l'immobilier, location et location-bail (20,2 %), les services d'hébergement et de restauration (17,9 %), le commerce de détail (10,1 %), la finance et assurances (8,6 %) ainsi que le transport et l'entreposage (8,4 %). Quelques secteurs enregistrent des hausses par rapport au trimestre précédent : le commerce de gros progresse de 6,9 pp, la construction de 5,0 pp et la fabrication de 2,0 pp.

Les intentions de transfert d'entreprise varient fortement selon la taille et l'âge des entreprises. Les entreprises en activité depuis plus longtemps concentrent les intentions les plus importantes : près d'une entreprise sur dix parmi celles âgées de 11 à 20 ans (9,5 %), et plus d'une sur huit chez celles de 20 ans et plus (13,3 %). Par ailleurs, les intentions de transfert demeurent nettement plus élevées chez les petites entreprises, atteignant 8,5 % pour celles de 1 à 4 employés et 7,6 % pour celles de 5 à 19 employés, comparativement à seulement 1,0 % chez les entreprises de 100 employés et plus.

Des données importantes pour coordonner le milieu du transfert d'entreprises

« Il faut souligner l'importance du travail qui est fait pour obtenir les données dévoilées dans le cadre du bilan trimestriel. Grâce à celles-ci, nous sommes capables de donner l'heure juste à l'écosystème du transfert d'entreprise du Québec. Ce faisant, Repreneuriat Québec joue un rôle fédérateur auprès des divers acteurs de l'écosystème, et ce, au profit des cédants et repreneurs de partout au Québec », indique Alexandre Ollive.

« Je tiens donc à remercier les partenaires de notre observatoire : le gouvernement du Québec, l'UQTR, Statistique Canada, Desjardins et l'Institut de recherche sur les PME. Grâce à cette précieuse collaboration, nous disposons de données solides pour mieux comprendre les enjeux de transfert d'entreprise au Québec. Ainsi, nous pouvons soutenir l'écosystème avec des actions adaptées à une économie dynamique », rajoute-t-il.

Faits saillants du premier trimestre de 2026

Après cinq trimestres consécutifs de recul, la deuxième vague des intentions de transfert d'entreprise atteint un point d'inflexion et met fin à la phase de baisse au premier trimestre de 2026. Le taux des intentions de transfert d'entreprise bondit à 7,8 %, en hausse de 3,6 points de pourcentage (pp) par rapport au quatrième trimestre de 2025. Près de 16 000 entreprises privées au Québec déclarent avoir l'intention de procéder à une vente ou à un transfert au cours des douze (12) prochains mois au premier trimestre de 2026. Le niveau des intentions de transfert observé au T1‑2026 est supérieur aux prévisions volumétriques présentées dans la deuxième édition de l'Étude nationale du repreneuriat et du transfert d'entreprise.

Les intentions de fermeture d'entreprise atteignent 2,5 %, en hausse de 0,7 pp par rapport au trimestre précédent, mais affichent tout de même un recul de 1,3 pp par rapport au premier trimestre de 2025. Environ 5 000 entreprises privées au Québec envisagent une fermeture au cours des douze (12) prochains mois.

Les secteurs où les intentions de transfert sont nettement supérieures à la moyenne québécoise (7,8 %) sont : Immobilier, location et location-bail (20,2 %) Services d'hébergement et de restauration (17,9 %) Commerce de détail (10,1 %) Autres services (9,6 %) Finance et assurances (8,6 %)

On observe également une hausse des intentions de transfert par rapport au trimestre précédent dans les secteurs du commerce de gros (+6,9 pp), de la fabrication (+2,0 pp) et de la construction (+5,0 pp).

Les intentions de transfert demeurent plus élevées chez les petites entreprises, atteignant 8,5 % pour les entreprises de 1 à 4 employés et 7,6 % pour celles de 5 à 19 employés, comparativement à 1,0 % pour les entreprises de 100 employés et plus.

Les entreprises âgées de plus de 10 ans concentrent les intentions de transfert les plus élevées, touchant près d'une entreprise sur dix chez celles de 11 à 20 ans (9,5 %) et plus d'une sur huit chez celles de 20 ans et plus (13,3 %).

Pour plus de détails : Bilan trimestriel des intentions de transfert et de fermeture d'entreprise au Québec, 2026:T1

À propos de Repreneuriat Québec

Repreneuriat Québec est ancré sur une conviction forte : le transfert d'entreprise est l'un des leviers les plus puissants pour assurer la vitalité économique du Québec et la productivité des entreprises d'ici. Depuis plus de dix ans, Repreneuriat Québec porte la cause du repreneuriat en accompagnant les entrepreneurs à chaque étape de leur projet de relève. Pionnier d'un modèle d'accompagnement unique, Repreneuriat Québec est présent dans toutes les régions du Québec pour faire avancer concrètement les projets de relève.

Repreneuriat Québec a guidé plus de 35 000 entrepreneurs et des milliers d'entreprises, représentant plus de 11 milliards de dollars en chiffre d'affaires transféré, avec un taux de survie de 87,5 % pour les entreprises accompagnées. Repreneuriat Québec agit comme un acteur clé de la relève entrepreneuriale, avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Pour en savoir plus sur nos services et sur la plateforme de maillage Index, rendez-vous sur repreneuriat.quebec.

SOURCE Repreneuriat Quebec

Pour plus d'informations: Guillaume Beaudin, Conseiller relations publiques et communications, Repreneuriat Québec, [email protected], 1 844 200-2837 p.1062