Nadine Koussa nommée nouvelle présidente de la Commission des droits

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Nadine Koussa est entrée en fonction aujourd'hui à titre de présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Nommée par l'Assemblée nationale du Québec, elle assumera la direction et l'administration des affaires de l'organisme. Elle exercera à ce titre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Charte des droits et libertés de la personne. Mme Koussa présidera également les séances des membres de la Commission.

Nadine Koussa Affirmation (Groupe CNW/Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)

« C'est avec humilité que j'entreprends le nouveau mandat qui m'est confié. La mission de la Commission des droits s'appuie sur des valeurs fondamentales telles que l'équité, l'intégrité et le respect des personnes. Ce sont ces mêmes valeurs qui guideront mon engagement à titre de présidente tant dans la défense des principes énoncés à la Charte, que dans la Loi sur la protection de la jeunesse.

Je remercie Stéphanie Gareau, vice-présidente responsable du mandat jeunesse, qui a occupé l'intérim pendant les cinq derniers mois, assurant ainsi la poursuite des opérations et la stabilité de l'institution » a souligné la nouvelle présidente.

Avant sa nomination, Nadine Koussa occupait depuis 2021 le poste de vice-présidente de la Commission des services juridiques, l'organisme public chargé de l'application de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques au Québec.

Membre du Barreau du Québec depuis 2010, Mme Koussa détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a concentré sa pratique en droit du travail et en relation de travail en cabinet privé.

Madame Koussa a été nommée pour un mandat de cinq ans. Elle succède à Philippe-André Tessier qui a quitté ses fonctions au mois de septembre 2025 à la suite de sa nomination à titre de sous-ministre associé au ministère de la Justice.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

