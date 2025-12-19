Des défis persistants en matière d'accès à l'égalité en emploi dans le secteur privé

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse rend public son tout premier rapport sur les programmes d'accès à l'égalité en emploi (PAÉE) en entreprise. Le rapport dresse un état des lieux de la représentation des femmes, des personnes handicapées, des personnes autochtones et des minorités visibles dans 175 entreprises privées en 2024. Le rapport révèle que malgré une légère hausse de la représentation pour certains groupes visés, les cibles sont loin d'être atteintes :

Les femmes demeurent bien représentées dans les emplois administratifs, mais restent peu nombreuses dans les métiers traditionnellement masculins ainsi que dans les postes de haute direction.

Les personnes handicapées présentent un taux de représentation de seulement 1,2 %, très éloigné de la cible de 15,3 %.

La proportion de personnes autochtones est également en diminution.

Malgré une progression de 8,5 % à 11,4 %, les minorités visibles continuent d'éprouver des difficultés à accéder aux postes de cadres et de supervision.

« L'accès de tous les groupes visés aux emplois de la haute direction représente un défi constant. Les programmes d'accès à l'égalité en emploi représentent un outil incontournable dans la lutte contre les discriminations systémiques en milieu d'emploi. L'engagement des dirigeants d'entreprises pour atteindre leurs cibles est capital : ils sont imputables des résultats obtenus », indique la vice-présidente Myrlande Pierre, responsable du mandat Charte et de l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. Elle précise par ailleurs qu'il « est démontré que les milieux de travail diversifiés se distinguent par une capacité d'innovation accrue et parviennent à attirer plus facilement les meilleurs talents. Ces milieux de travail présentent également une plus grande agilité organisationnelle qui leur permet d'accéder plus facilement à de nouveaux marchés. »

Afin d'éliminer la sous-représentation persistante des groupes visés, la Commission insiste pour que les entreprises adoptent des mesures de redressement et d'égalité de chances efficaces et porteuses de résultats. Elle recommande par ailleurs d'insister sur la mise en place de mesures de consultation et d'information afin que le programme soit mieux vulgarisé et surtout mieux connu auprès du personnel des entreprises du Québec.

Le rapport met en lumière les principaux défis liés à la mise en œuvre d'un PAÉE, dont l'auto-identification du personnel d'une entreprise comme membre d'un ou des groupes visés et les difficultés liées à la compréhension et l'interprétation de leurs définitions. Les mythes et préjugés entourant ces programmes continuent de décourager les membres de ces groupes à s'auto-identifier, par crainte d'être stigmatisés. La Commission réitère ainsi l'importance de poursuivre les efforts d'information et de sensibilisation du programme auprès du personnel de leur organisation.

Enfin, pour refléter plus fidèlement la réalité des personnes qui appartiennent à deux ou plusieurs groupes historiquement discriminés, la Commission procède désormais à une analyse intersectionnelle permettant de croiser les données à plusieurs niveaux. Cela permet de rendre compte plus précisément de la situation spécifique des femmes handicapées, des femmes autochtones et des femmes issues des minorités visibles.

Qu'est-ce qu'un programme d'accès à l'égalité ?

Un programme d'accès à l'égalité en emploi (PAÉE) a pour objectif de corriger la sous‑représentation des groupes historiquement victimes de discrimination en emploi : les femmes, les personnes handicapées, les personnes autochtones et les minorités visibles. Ce dispositif vise également à éliminer tout élément potentiellement discriminatoire dans les pratiques de gestion des ressources humaines. En mettant en œuvre des actions concrètes pour que le personnel reflète davantage la diversité québécoise, les entreprises contribuent à bâtir un milieu de travail inclusif et équitable.

Les PAÉE en entreprise sont les programmes qui résultent du Programme d'obligation contractuelle (POC) du gouvernement. Créé en 1987, le POC s'applique aux entreprises de plus de 100 employés qui doivent s'engager à mettre en œuvre un programme d'accès à l'égalité en emploi à la suite de l'obtention d'un contrat ou d'une subvention de 100 000 $ et plus du gouvernement de Québec.

