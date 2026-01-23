Connaître ses droits, c'est pouvoir les défendre : lancement d'une version de la Charte des droits pour les jeunes

MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lance aujourd'hui un nouvel outil, La Charte et toi, destiné aux jeunes et aux personnes qui les entourent. Cette initiative vise à mieux faire connaître les droits et responsabilités garantis à toutes et tous au Québec par la Charte des droits et libertés de la personne et s'inscrit dans le mandat d'éducation et de promotion des droits de la Commission.

L'affiche La Charte et toi présente une version remaniée et illustrée de cette loi pour piquer la curiosité des jeunes et les encourager à la découvrir. De façon complémentaire à l'affiche, la Commission des droits publie aussi un Guide d'activités pédagogiques destiné au personnel enseignant. Développés dans le cadre du 50e anniversaire de la Charte, ces outils sont lancés à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, un droit universel au rôle primordial pour l'avenir des jeunes.

« Adoptée il y a 50 ans, la Charte protège les droits et libertés des adultes comme des plus jeunes, mais encore faut-il la connaître et comprendre comment elle s'applique dans notre quotidien. Vulgariser la Charte pour les adolescentes et adolescents, c'est contribuer à ce qu'ils puissent s'approprier les notions de droits et d'obligations dès leur plus jeune âge et participer pleinement à la société », a indiqué Stéphanie Gareau, présidente par intérim et vice-présidente responsable du mandat jeunesse de la Commission des droits.

« Comment, dans la vie de tous les jours, se concrétisent le droit à l'égalité, le droit à la vie privée ou la liberté d'expression ? En encourageant les jeunes à réfléchir à leurs droits, on leur permet de mieux prévenir les atteintes, les repérer et les dénoncer », a ajouté Myrlande Pierre, vice-présidente responsable du mandat Charte.

La Charte et toi est destinée autant aux jeunes qu'au personnel enseignant qui doit aborder les enjeux de droits avec eux, en particulier dans le cours Citoyenneté et culture québécoise au secondaire. L'outil a aussi le potentiel d'intéresser les parents et les personnes qui travaillent auprès des jeunes dans différents milieux.

L'affiche et le Guide d'activités pédagogiques complémentaire sont téléchargeables en différents formats sur le site de la Commission des droits : www.cdpdj.qc.ca/charte-jeunes.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

