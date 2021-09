Nadine Girault cesse temporairement ses activités en raison d'une blessure au dos

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Sur recommandation de son médecin, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, annonce un arrêt temporaire de ses activités de ministre. À la suite d'une blessure au dos, Mme Girault subira des traitements qui demanderont quelques semaines de convalescence.

Durant son absence, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, prendra le relais pour les dossiers qui touchent les relations internationales et la Francophonie. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, assurera le suivi des dossiers en immigration, en francisation et en intégration.

À noter que le bureau de circonscription de Bertrand demeure ouvert et pleinement opérationnel pour servir la population.

Citations :

« Je veux souhaiter à Nadine Girault un prompt rétablissement et un retour au travail le plus rapide possible. Je sais que Nadine est une travaillante acharnée, mais la santé est ce qu'il y a de plus important. Je remercie mes collègues ministres Geneviève Guilbault et Jean Boulet d'avoir accepté d'aider le gouvernement en remplaçant Nadine dans ses fonctions au cours des prochaines semaines. Nous sommes une équipe soudée. Notre gouvernement continuera à veiller sur les intérêts de tous les Québécois ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Afin de permettre à mon dos de se remettre pleinement le plus rapidement possible, mon médecin m'a recommandé de prendre quelques semaines de repos complet. Je remercie mes collègues Geneviève Guilbault et Jean Boulet, ainsi que mon équipe, tant au cabinet que dans mon bureau de circonscription, qui s'assureront que tous les dossiers continuent à progresser normalement. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

