WASHINGTON, 29 octobre 2025/CNW/ - Un récent article publié dans l'American Journal of Primatology critique les travaux sur lesquels s'appuie l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans sa dernière décision concernant les macaques à longue queue (Macaca fascicularis).

L'article, intitulé « Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates », conclut que les travaux scientifiques adoptés par l'UICN sont « imparfaits et entraînent une sous-estimation grave de l'abondance mondiale de l'espèce ». L'article poursuit en affirmant que ces estimations de la population sont fondées sur « une relation totalement irréaliste entre la qualité de l'habitat et la densité ». L'article est disponible à l'adresse https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082 .

L'American Journal of Primatology est le journal officiel de l'American Society of Primatologists. Les objectifs de la Société sont de « promouvoir et d'encourager la découverte et l'échange d'information sur les primates ».

Les macaques à longue queue sont largement utilisés dans la recherche biomédicale partout dans le monde, car ils sont proches des êtres humains. Cinq des 20 médicaments d'ordonnance les plus utilisés ont été mis au point à l'aide de macaques à longue queue. La recherche sur les macaques à longue queue a été cruciale pour les progrès de la médecine régénérative, de l'immunologie, du cancer, du développement de vaccins et de la pharmacologie, ainsi que pour le développement du vaccin contre la COVID-19. Les National Institutes of Health (NIH) ont récemment publié une étude confirmant l'importance des macaques à longue queue dans la recherche biomédicale.

Avant 2022, les macaques à longue queue étaient désignés comme « vulnérables » par l'UICN. L'UICN a ensuite changé sa désignation d'espèce pour « en voie de disparition ». En 2023, la NABR a déposé une pétition contestant la désignation des macaques à longue queue, citant des données utilisées de façon inappropriée. Après plus de deux ans de délibération, l'UICN a confirmé sa détermination du statut, ignorant en grande partie les données présentées par la NABR.

« Le dernier article publié dans l'American Journal of Primatology confirme que cette espèce n'est pas en péril, a déclaré Matthew R. Bailey, président de la NABR. Cet article confirme également que la science sous-jacente au processus de l'UICN est biaisée et non fiable », a-t-il ajouté.

« Compte tenu de l'importance des macaques à longue queue pour la recherche biomédicale en cours dans le monde, il est impératif que les États-Unis et d'autres pays effectuent une évaluation plus objective de la situation de l'espèce avant que d'autres mesures ne soient prises. »

