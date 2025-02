WASHINGTON, 5 février 2025 /CNW/ -- La National Association for Biomedical Research (NABR) félicite le comité permanent de la CITES pour sa décision de ne pas décréter une suspension commerciale des macaques à longue queue (Macaca fascicularis) du Cambodge. Cette décision souligne l'appui ferme de la communauté internationale à l'égard d'un processus d'examen juste, exact et fondé sur des données scientifiques, qui donne le temps nécessaire pour examiner les faits et contrer la désinformation colportée par des organisations activistes extrémistes qui continuent de faire la promotion d'une pseudo-science plutôt que de se prononcer en faveur de politiques légitimes, fondées sur des données probantes.

Le Japon a demandé officiellement au Comité permanent de reporter toute décision immédiate jusqu'à une prochaine réunion de la CITES. Les États-Unis, le Canada, le Koweït et d'autres parties ont appuyé la recommandation du Japon.

Au cours de la réunion du comité permanent de la CITES à Genève, en Suisse, pas un seul pays n'a parlé en faveur de la recommandation du Secrétariat de suspendre le commerce sur la base d'allégations erronées concernant les exportations de macaques du Cambodge. De nombreux pays, dont le Japon, le Canada et les États-Unis, ont plutôt insisté sur l'importance d'examiner les renseignements nouvellement soumis par le Cambodge avant de prendre des mesures. La décision du comité permettra au Secrétariat de la CITES de mener une évaluation approfondie et d'envoyer une délégation officielle au Cambodge, veillant à ce que le processus demeure transparent et fondé sur des données probantes.

De plus, cette approche prudente donne le temps au Comité des ressources naturelles de la Chambre des représentants des États-Unis de terminer son examen et sa surveillance de la question.

« La NABR applaudit la reconnaissance par le comité permanent que des délibérations prudentes et fondées sur des faits sont essentielles pour prendre des décisions de cette ampleur », a déclaré le président de la NABR, Matthew R. Bailey. « La biomédecine dépend de la disponibilité de macaques à longue queue pour mener des recherches qui sauvent des vies, y compris des travaux visant à faire progresser les traitements contre les maladies infectieuses, le cancer et d'autres problèmes de santé critiques. La décision de la communauté internationale de rejeter une suspension commerciale non fondée est une victoire majeure pour l'intégrité scientifique et la santé publique. »

La NABR demeure déterminée à défendre des politiques scientifiques et à veiller à ce que les décisions internationales en matière de commerce de la faune soutiennent la recherche biomédicale éthique et le progrès médical. « Nous continuerons de travailler avec les intervenants mondiaux pour maintenir la transparence, l'intégrité scientifique et l'utilisation responsable des animaux de recherche dans les progrès médicaux qui sauvent des vies », a conclu M. Bailey.

À propos de la National Association for Biomedical Research

Fondée en 1979, la National Association for Biomedical Research (NABR) est la seule association à but non lucratif au sens de l'alinéa 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration de politiques publiques saines pour l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les essais. Ses membres comprennent plus de 340 universités, écoles de médecine et de médecine vétérinaire, hôpitaux d'enseignement, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients et sociétés universitaires et professionnelles qui comptent sur la recherche animale responsable et sans cruauté pour faire progresser la santé humaine et animale dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.nabr.org .

