WASHINGTON, 15 octobre 2025 /CNW/ - L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a publié une décision le 9 octobre 2025 visant à maintenir la détermination du statut d'« espèce en danger » du singe macaque à longue queue (long-tailed macaque, « LTM ») (Macaca fascicularis).

La dernière décision de l'UICN fait suite à une pétition déposée en 2023 par la National Association for Biomedical Research (NABR) contestant la détermination du statut de l'UICN. La pétition de la NABR démontre que les évaluations de Hansen et coll., que l'UICN a utilisées comme base pour déterminer le statut, déforment les données scientifiques existantes1. De plus amples renseignements sur la pétition de la NABR sont disponibles en ligne à l'adresse www.nabr.org.

Une pétition distincte déposée auprès de l'UICN par le Dr Hank Jenkins affirme que les auteurs de Hansen et coll. sont en situation de conflit d'intérêts, ce qui nécessite une enquête plus approfondie de la part de l'UICN. Il n'est pas clair si de tels conflits existent ou si les auteurs de l'examen de l'UICN ont des conflits qui nécessitent une divulgation ou une récusation.

Le 7 octobre 2024, l'U.S. Fish and Wildlife Service (« le Service ») a rejeté une demande déposée par des groupes de défense pour inscrire les singes « LTM » sur la liste de l'Endangered Species Act (« ESA »). La pétition contient les mêmes renseignements soumis à l'UICN, qui constituent la base de l'évaluation actuelle de l'UICN. En rejetant la pétition, le Service a déclaré : « La pétition n'a pas présenté d'information crédible à l'appui des répercussions sur les populations ou sur l'espèce dans son ensemble. » Les conclusions complètes du Service concernant la demande d'inscription des macaques à longue queue en vertu de l'Endangered Species Act des États-Unis ont été publiées dans le Federal Register et sont disponibles ici : « LTM_Petition.pdf. » Aucun gouvernement au monde ne considère que les singes « LTM » sont en danger. Les publications scientifiques évaluées par des pairs démontrent que la dernière détermination de l'UICN et les renseignements utilisés pour la détermination sont erronés et non appuyés2.

« L'équipe d'examen scientifique de la NABR est déçue que l'UICN n'ait pas tenu compte objectivement des informations scientifiques qui ont été présentées », a déclaré Ray Hilborn, scientifique de renommée mondiale et membre de l'équipe d'examen scientifique de la NABR.

« L'absence de nombreuses données sur les tendances et la fausse représentation des données existantes soulèvent de graves questions au sujet du processus scientifique utilisé par l'UICN pour en arriver à cette détermination », a ajouté le Dr Hilborn.

Les singes « LTM » sont largement utilisés dans la recherche biomédicale partout dans le monde en raison de leurs similitudes physiologiques et génétiques avec les êtres humains. Cinq des vingt médicaments sur ordonnance les plus utilisés ont été mis au point grâce aux macaques à longue queue. La recherche sur les singes « LTM » a été cruciale pour les progrès de la médecine régénérative, de l'immunologie, du cancer, du développement de vaccins et de la pharmacologie, ainsi que pour le développement du vaccin contre la COVID-19.3 Les National Institutes of Health (NIH) ont récemment publié un examen confirmant l'importance des singes « LTM » dans la recherche biomédicale.

« La NABR est déçue de constater qu'en dépit des preuves scientifiques irréfutables, l'UICN se soit inclinée face aux pressions des défenseurs des animaux et en soit arrivée à suggérer que le singe "LTM" est une espèce à risque », a déclaré Matthew R. Bailey, président de la NABR. « Les renseignements scientifiques disponibles montrent clairement que cette espèce n'est pas en péril et qu'elle est en fait considérée comme envahissante dans plusieurs pays. Il est tout à fait incompréhensible que l'UICN affirme à la fois que l'espèce est en péril et qu'elle est l'une des espèces les plus envahissantes au monde. La NABR va continuer d'éduquer les décideurs et le public sur ces questions afin de protéger la santé publique et l'intégrité du processus scientifique. »

Selon une publication intitulée « 100 of the World's Worst Invasive Alien Species » (Liste des 100 espèces exotiques envahissantes les plus nuisibles au monde), les singes « LTM » sont reconnus par l'UICN comme une espèce « envahissante »4.

Le statut de conservation des singes « LTM » et la participation de PETA aux programmes gouvernementaux ont récemment fait l'objet d'une audience devant le Comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis en septembre 2024. Les témoins à cette audience ont déclaré que PETA et d'autres groupes de défense des animaux avaient indûment tenté d'influencer les enquêtes gouvernementales de partis privés et de gouvernements étrangers pour des raisons politiques.

À propos de la National Association for Biomedical Research

Fondée en 1979, la NABR est la seule association à but non lucratif au sens de l'alinéa 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration de politiques publiques saines pour l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les essais. Ses membres comprennent plus de 340 universités, écoles de médecine et de médecine vétérinaire, hôpitaux d'enseignement, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients et sociétés universitaires et professionnelles qui comptent sur la recherche animale responsable et sans cruauté pour faire progresser la santé humaine et animale dans le monde. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.nabr.org.

