WASHINGTON, 20 novembre 2025 /CNW/ - Le Comité permanent de la CITES, un organisme international responsable de la surveillance du commerce des espèces animales, a annoncé les résultats de son examen des pratiques d'élevage d'animaux au Cambodge, remerciant le Cambodge de fournir des données exhaustives et de se fier à la science. Le rapport, publié le 12 novembre 2025 avant la prochaine réunion du Comité permanent, est disponible à l'adresse https://cites.org/fra/sc/79/agenda-documents.

Parmi les autres conclusions positives, le rapport indique que le Cambodge a mis en place des procédures douanières et d'inspection qui sont « bien coordonnées et intégrées par l'entremise du système national à guichet unique, avec des inspections et des documents à l'appui de la transparence ». Le rapport poursuit en félicitant le Cambodge, reconnaissant « l'ouverture et la coopération du Cambodge » tout au long du processus d'examen et reconnaissant « l'engagement du pays à améliorer son cadre législatif, à améliorer la traçabilité et à s'aligner sur les procédures de la CITES ».

Les macaques à longue queue font partie intégrante de la recherche biomédicale à l'échelle mondiale en raison de leur similitude biologique étroite avec les humains. Les macaques à longue queue sont les espèces de primates non humains les plus couramment étudiées pour l'évaluation de l'innocuité des médicaments. La recherche sur les macaques à longue queue a été cruciale pour les progrès de la médecine régénérative, de l'immunologie, du cancer, du développement de vaccins et de la pharmacologie.

Le Cambodge a toujours été un important fournisseur de modèles de recherche sur les animaux aux États-Unis; cependant, les allégations d'activités illégales de la part de groupes d'intérêts spéciaux aux États-Unis ont servi à réduire les importations du Cambodge. L'absence de modèles de recherche a mis en danger la recherche médicale américaine et a eu une incidence sur la capacité des chercheurs américains à mettre au point de nouveaux traitements.

« La NABR accueille favorablement le dernier rapport de la CITES selon lequel le Cambodge est en conformité avec les lois et les exigences internationales, a déclaré le président de la NABR, Matthew R. Bailey. « Ce rapport confirme la conformité du Cambodge et démontre que les modèles de recherche animale dont les États-Unis ont désespérément besoin peuvent être obtenus de ce pays. »

« La NABR remercie le Cambodge pour son ouverture et sa coopération tout au long de ce processus et est prête à travailler avec les États-Unis et d'autres pays sur ces questions », a ajouté M. Bailey.

Fondée en 1979, la NABR est la seule association sans but lucratif 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration de politiques publiques saines pour l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les essais. Ses membres comprennent plus de 340 universités, écoles de médecine et de médecine vétérinaire, hôpitaux d'enseignement, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients et sociétés universitaires et professionnelles qui comptent sur la recherche animale sans cruauté et responsable pour faire progresser la santé humaine et animale dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.nabr.org/.

