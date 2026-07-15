NABR : le U.S. Fish and Wildlife Service rejette pour la deuxième fois la pétition de militants visant à inscrire les macaques à longue queue en vertu de l'Endangered Species Act

WASHINGTON, 15 juillet 2026 /CNW/ - Le 14 juillet 2026, le U.S. Fish and Wildlife Service (« USFWS ») a refusé pour la deuxième fois d'accepter une pétition déposée par People for the Ethical Treatment of Animals (« PETA ») et d'autres groupes militants visant à inscrire les macaques à longue queue (Macaca fascicularis) en vertu de l'Endangered Species Act (« ESA ») des États-Unis.

Le U.S. Fish and Wildlife Service a déterminé que la pétition de PETA1 visant à inscrire les macaques à longue queue en vertu de l'ESA ne présente pas de renseignements scientifiques suffisants pour justifier un examen plus approfondi. C'est la deuxième fois en trois ans que l'USFWS rejette une pétition de PETA visant à inscrire cette espèce de primate non humaine2.

« La National Association for Biomedical Research félicite l'USFWS d'avoir mené un examen approfondi et scientifique de la pétition soumise par des groupes activistes et d'avoir déterminé que les macaques à longue queue ne justifient pas l'inscription en vertu de l'ESA », déclare Matthew R. Bailey, président de la National Association for Biomedical Research (NABR).

« Il ressort clairement du dossier que des groupes militants comme PETA ont tenté d'utiliser l'ESA et d'autres processus environnementaux pour bloquer ou entraver la recherche médicale aux États-Unis et dans le monde entier. Cette attitude ne met pas seulement en péril la santé et la sécurité humaines, mais mine également la valeur de ces processus environnementaux lorsqu'ils sont instrumentalisés pour imposer des programmes politiques », ajoute M. Bailey.

« La NABR continuera de participer à ces processus pour protéger la recherche médicale aux États-Unis et dans le monde entier afin de s'assurer que les décisions concernant la protection des espèces soient fondées sur les meilleures données scientifiques et commerciales disponibles. »

Les macaques à longue queue sont largement utilisés dans le monde entier dans la recherche biomédicale en raison de leur proximité avec les êtres humains. L'importation et l'utilisation de cette espèce de primate non humaine dans la recherche biomédicale sont strictement réglementées par des organismes internationaux et des organismes fédéraux américains.

La recherche médicale utilisant des macaques à longue queue a été cruciale pour les progrès dans la médecine régénérative3, l'immunologie4, le cancer5, le développement de vaccins6 et la pharmacologie7. Les National Institutes of Health (NIH) ont récemment publié une revue confirmant l'importance des macaques à longue queue dans la recherche biomédicale8.

« En raison de leurs similitudes physiologiques et biologiques avec les humains, les macaques à longue queue constituent une ressource cruciale pour la recherche biomédicale préclinique. Ils contribuent au développement de thérapies avant l'étape des essais cliniques chez l'humain», déclare M. Bailey. « Les macaques à longue queue ont joué un rôle déterminant dans le développement et dans l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité de nombreux médicaments et traitements d'aujourd'hui. Ils continuent de jouer un rôle inestimable pour les progrès biomédicaux. »

À propos de la National Association for Biomedical Research

Fondée en 1979, la National Association for Biomedical Research (NABR) est la seule association à but non lucratif de type 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration d'une politique publique saine pour l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les tests. Les membres comprennent plus de 280 universités, écoles médicales et vétérinaires, hôpitaux d'enseignement, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients et sociétés universitaires et professionnelles qui comptent sur la recherche humaine et responsable sur les animaux pour faire progresser la santé humaine et animale à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur nous, visitez www.nabr.org.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. médecine régénérative

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. immunologie

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=En outre%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. thérapies contre le cancer

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. développement de vaccins

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. pharmacologie

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Eva Maciejewski

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(202) 967-8305

SOURCE National Association for Biomedical Research