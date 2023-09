BEIJING, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Les participants au Quinoa Industry High-quality Development Forum de 2023, qui s'est tenu récemment dans le comté de Jingle, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, ont ressenti sur place la joie d'une récolte exceptionnelle ainsi que le développement de haute qualité de l'industrie du quinoa.

En tant que comté témoin du quinoa au Shanxi, on apprend que le quinoa de Jingle a accaparé plus de 60 % du marché intérieur en termes de graines non transformées et de produits transformés.

Jingle a accordé une grande importance à la revitalisation et à l'intégration de l'industrie des semences au cours des dernières années. Elle a maintenant établi un parc spécialisé de l'industrie du quinoa qui intègre la recherche scientifique et la formation, la recherche et le développement de produits, et l'entreposage dans la chaîne du froid, comme l'a fait remarquer une source.

Selon Xuan Wenxiao, chef du Parti du comté de Jingle, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais plutôt comme un parcours d'exploration et d'innovation. Après 12 ans de dur labeur, la plantation de quinoa à Jingle prend de l'ampleur, les entreprises de quinoa prennent de l'expansion, les produits ont été raffinés et plus de potentiel a été exploité.

Il est à noter que le comté de Jingle a commencé la plantation d'essai de quinoa en 2011 et a été nommé « ville natale du quinoa en Chine » en 2013. Le quinoa a joué un rôle important dans le processus de réduction de la pauvreté et de revitalisation rurale du comté, avec un total de 12 000 ménages participant à l'industrie, avec une augmentation du revenu moyen des ménages de plus de 3 000 yuans par an.

Le quinoa joue également un rôle pour que Jingle ait plus d'échanges à l'échelle internationale, a fait remarquer un expert pendant le forum.

Située dans la région du plateau de Loess, au Shanxi, Jingle bénéficie d'abondantes ressources en eau, avec huit affluents importants qui se croisent géographiquement et qui conviennent à la plantation et à la croissance du quinoa.

