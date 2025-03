Les produits Huawei, grands vainqueurs du salon MWC avec 33 prix des médias internationaux

BARCELONE, Espagne, 8 mars 2025 /CNW/ - L'Espagne a accueilli cette année le Mobile World Congress (MWC 2025), l'événement mobile le plus important et le plus influent au monde, du 3 au 6 mars (heure de Pékin). L'entreprise technologique Huawei a été l'un des principaux participants à l'événement, remportant 33 prix des médias internationaux pour divers produits, notamment le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, le HUAWEI Mate 70 Pro, le HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces, la montre HUAWEI WATCH GT 5 Pro, la montre HUAWEI WATCH Ultimate, la montre HUAWEI WATCH D2, et les HUAWEI FreeBuds Pro 4. Cette démonstration impressionnante consolide la position de Huawei en tant que chef de file dans les secteurs des appareils intelligents, de la santé et du conditionnement physique et de la création numérique.

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN et HUAWEI Mate 70 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH et HUAWEI MatePad (PRNewsfoto/HUAWEI)

En tant qu'innovateur dynamique et pionnier dans les technologies de téléphones pliables, les avantages exclusifs de Huawei sur le marché proviennent de leurs solides capacités en recherche et développement et d'un niveau d'innovation qu'aucune autre entreprise n'est capable d'offrir. Au troisième trimestre 2024, les ventes de téléphones pliables de Huawei ont représenté une part impressionnante de 85 % dans le segment des téléphones pliables à 10 000 de CNY et une part de 41,0 % du marché global des téléphones pliables en Chine, consolidant ainsi la position de l'entreprise en tant que chef de file du marché. Le lancement du HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, le tout premier téléphone pliable en trois du marché, a ouvert de nouvelles perspectives et élevé le niveau d'attente des utilisateurs en matière d'appareils intelligents. Cet extraordinaire modèle phare de Huawei est un outil polyvalent qui permet de passer sans effort d'un mode d'écran à l'autre, inaugurant ainsi une nouvelle ère pour les téléphones intelligents pliables en trois grâce à l'intégration de matériaux de pointe, d'un savoir-faire exceptionnel et de technologies brevetées.

XMAGE, la marque exclusive d'imagerie mobile de Huawei, intègre des technologies de pointe qui permettent aux utilisateurs de capturer les joies et les fantaisies de la vie quotidienne plus facilement. L'appareil photo Ultra Chroma XMAGE révolutionnaire, introduit pour la première fois dans le HUAWEI Mate 70 Pro, fonctionne parfaitement avec 1,5 million de canaux spectraux afin d'identifier et d'ajuster intelligemment les détails des couleurs, même dans des environnements complexes, garantissant ainsi que chaque teinte soit d'une fidélité exceptionnelle. La fonctionnalité développée en interne AI Moving Picture capture des clichés créatifs, ajoutant une touche de fantaisie et de plaisir à la photographie.

Les dispositifs portables intelligents sont un puissant moteur de croissance pour les activités grand public de Huawei. La montre HUAWEI WATCH GT 5 Pro, propulsée par le système TruSense, offre une précision améliorée pour les indicateurs de base, un suivi exceptionnel de la santé et de la condition physique, ainsi que de nombreuses fonctionnalités inédites en matière de fitness. La montre HUAWEI WATCH D2 a reçu une certification médicale en tant que moniteur de tension artérielle ambulatoire de poignet et fournit des mesures précises de la pression artérielle ainsi que des données de surveillance ambulatoire de la pression artérielle. En tant que produit de deuxième génération de la série HUAWEI WATCH D, la D2 prend également en charge le suivi continu de la santé et de la condition physique, ainsi que des fonctionnalités intelligentes pour le mode de vie, offrant aux utilisateurs du monde entier des solutions de gestion de la santé à la fois pratiques et complètes. La série HUAWEI WATCH Ultimate offre une expérience technologique inégalée et un savoir-faire méticuleux, avec un boîtier forgé en métal liquide à base de zirconium exclusif et un cadran en céramique nanocristallin. L'exceptionnelle nouveauté de la série -- la montre HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition -- comporte un cadran en céramique nanocristallin à deux couleurs et un bracelet en alliage de titane de première qualité, évoquant le charme d'un parcours de golf à votre poignet.

Les produits HUAWEI MatePad se sont également hissés au sommet du marché des tablettes en Chine, atteignant une part de marché de 27,8 % au quatrième trimestre 2024. La tablette HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces est équipé d'un écran OLED flexible PaperMatte et offre une précision de couleur de niveau professionnel et une résolution ultra-élevée. Cet écran exceptionnel, associé à un rendement de système de haut niveau, prend en charge sans effort toutes sortes de tâches, du travail de bureau mobile complexe aux créations artistiques en passant par le divertissement. Exploitant la prouesse technique et artistique de l'application GoPaint développée en interne, les tablettes Huawei rendent la création numérique accessible à tous les utilisateurs.

En 2024, Huawei CBG a dépassé des frontières techniques et s'est plongé dans les enjeux les plus complexes de l'industrie, parvenant ainsi à réaliser une croissance continue de ses activités. Huawei souhaite capitaliser sur ces succès en 2025 et continuer de mettre au point des produits révolutionnaires qui redéfinissent les normes du progrès technologique et de l'expérience utilisateur.

