Mutuelles en santé et sécurité du travail de l'UMQ - La tournée régionale 2020 sera lancée le 26 mars

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lancera le 26 mars prochain, à Orford, la tournée régionale 2020 de ses mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (SST) pour le milieu municipal, les plus importantes du genre au Québec.

Cette série de journées de formation gratuites, qui s'arrêtera cette année dans neuf régions du Québec, permettra aux gestionnaires de municipalités de toutes tailles de profiter de l'expertise de professionnelles et professionnels aguerris pour s'assurer que leur municipalité soit à jour et conforme en matière de SST.

Plusieurs sujets d'intérêt seront abordés lors de cette tournée. Mentionnons, entre autres :

Les chantiers de construction dans les municipalités et les responsabilités en SST;

Les actualités jurisprudentielles en SST;

Contraintes thermiques et canicule : quoi prévoir?;

Applications technologiques gratuites et SST.

Calendrier de la tournée 2020 des mutuelles en SST de l'UMQ

26 mars 2020: Orford

31 mars 2020: Bécancour

7 avril 2020 : Lévis

16 avril 2020 : Mont-Tremblant

21 avril 2020 : Beloeil

30 avril 2020 : Gatineau

7 mai 2020 : Val-d'Or

12 mai 2020 : Carleton -sur-Mer

-sur-Mer 14 mai 2020 : Rimouski

La tournée 2020 des mutuelles en SST de l'UMQ est organisée en collaboration avec Morneau Shepell, le Centre patronal en santé et sécurité du travail et Morency, Société d'avocats. La programmation détaillée et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site Web de l'UMQ.

À propos des mutuelles en SST de l'UMQ

Coordonnées par le Carrefour du capital humain de l'UMQ, les mutuelles de prévention en SST de l'Union regroupent plus d'une centaine de municipalités. Elles visent à offrir à leurs membres des ressources hautement qualifiées en matière de gestion, de prévention et de financement en SST, tout en réalisant des économies. En moyenne, les économies ont été de l'ordre de 20 % au cours des dix dernières années. Depuis 2009, les municipalités qui participent aux mutuelles ont bénéficié d'un retour de cotisation de l'ordre de plus de 7,3 millions $ à la suite des activités de gestion.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560

