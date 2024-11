DEC continue à bâtir une croissance solide et inclusive en créant les conditions qui permettront aux entreprises et organismes d'économie sociale d'y contribuer à leur plein potentiel.

GATINEAU, QC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises d'économie sociale jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique et sociale des régions du Québec, mais elles ont aussi des défis à relever pour accomplir leur mission. L'un de ces défis est que ces entreprises n'ont pas toujours accès aux ressources dont elles ont besoin pour se développer et prospérer.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un nouvel appui pour les projets de mutualisation en économie sociale dans le cadre du Programme de développement économique du Québec de DEC. Par l'entremise de cet appui ciblé, DEC investira 5 M$ issus du budget régulier du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) pour soutenir les entreprises d'économie sociale qui s'unissent pour partager des équipements et des technologies afin d'augmenter leur pérennité, leur productivité, leur croissance et leur capacité de commercialisation ou d'innovation.

Ce nouvel appui financier permettra ainsi aux entreprises d'économie sociale d'optimiser l'utilisation des ressources, de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité environnementale, de parer au manque de main-d'œuvre, d'accéder à de l'expertise et de réaliser des économies substantielles.

Cet appui est complémentaire aux mesures et programmes mis en œuvre par les partenaires fédéraux, provinciaux et régionaux, ainsi que par les acteurs du milieu. DEC accepte dès à présent le dépôt de demandes de financement; les organisations sont invitées à consulter les critères d'admissibilité sur le site Web de DEC.

« On sait à quel point les entreprises d'économie sociale sont importantes pour nos communautés. Avec cette annonce, nous leur donnons les moyens nécessaires pour qu'elles puissent continuer à innover. Il était important pour moi et pour notre gouvernement de reconnaitre l'économie sociale dans nos programmes. L'objectif est d'aider les entreprises et les organismes à se développer et à prospérer afin de générer des retombées au sein de leurs collectivités. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

L'économie sociale, au Québec, c'est plus de 11 200 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires d'environ 49 G$ et comptent près de 220 000 travailleurs.

L'appui de DEC aux projets de mutualisation en économie sociale est un projet pilote. Il s'inscrit dans une vision et une volonté de DEC de bâtir une croissance durable et inclusive à laquelle chaque pan de l'économie du Québec pourra contribuer pleinement.

L'appui annoncé aujourd'hui s'adresse aux entreprises d'économie sociale actives dans les secteurs de l'agroalimentaire, du manufacturier ou de l'environnement et du développement durable, ainsi qu'aux organismes à but non lucratif porteurs d'un projet de mutualisation pour des entreprises d'économie sociale dans ces secteurs. Il est complémentaire au soutien offert par DEC à l'entrepreneuriat collectif dans le cadre du projet avec le Chantier de l'économie sociale.

