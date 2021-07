Muskrat Falls - Le PLQ dénonce le financement déloyal du gouvernement fédéral et appelle le gouvernement caquiste à l'action

QUÉBEC, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, ainsi que M. Pierre Arcand, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et de ressources naturelles déplorent la décision du gouvernement fédéral d'investir à nouveau des milliards de dollars dans le projet terre-neuvien d'hydroélectricité de Muskrat Falls, qui entre en concurrence avec notre hydroélectricité québécoise. Ils ont fermement dénoncé le silence de François Legault depuis son élection sur cet enjeu qui pourrait avoir un impact important sur Hydro-Québec.

« Le Québec a su développer son hydroélectricité par ses propres moyens, sans aide financière du fédéral. Cette nouvelle ingérence dans le développement énergétique est inacceptable. Elle donne un bien mauvais signal au Québec, alors qu'une campagne électorale se dessine à Ottawa. Mais ce qui est encore plus inacceptable, c'est le silence de François Legault depuis son élection face à cette concurrence déloyale. Cette décision crée une iniquité importante entre les provinces. François Legault doit intervenir rapidement afin de défendre nos intérêts. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

« Le gouvernement caquiste s'était engagé à ce que le Québec devienne la batterie du nord-est de l'Amérique. Alors, pourquoi rester les bras croisés alors que le gouvernement fédéral et celui de Terre-Neuve-et-Labrador s'allient pour faire de la concurrence déloyale à Hydro-Québec ? C'est la troisième fois qu'Ottawa vient à la rescousse d'un projet mal-conçu, et la somme atteint déjà près de 9 G$ avant l'annonce d'aujourd'hui. Les Québécoises et Québécois doivent être traités équitablement par le gouvernement fédéral. »

Pierre Arcand, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et de ressources naturelles.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Léa Carrière, Attachée de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-802-3676, [email protected]