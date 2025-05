GATINEAU, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Musées numériques Canada (MNC) a le plaisir d'annoncer un investissement de plus de deux-millions de dollars couvrant 18 nouveaux projets en ligne développés par des musées et des organisations patrimoniales, culturelles et autochtones de partout au Canada. MNC est administré par le Musée canadien de l'histoire, et ces projets ont été sélectionnés par un comité consultatif indépendant dans le cadre de l'appel de projets 2024.

« Cette année, nous avons reçu plus de 150 propositions de projets en ligne inspirants qui proviennent de toutes les provinces du Canada, a déclaré Leah Resnick, directrice de Musées numériques Canada. Nous continuons de voir un nombre record de propositions de la part des musées, ce qui montre leur vif intérêt pour les récits en ligne et le renforcement de leur capacité numérique. »

18 organisations ont reçu du soutien financier dans le cadre des volets «Projets numériques» et «Histoires de chez nous» Post this

Projets sélectionnés

Cette année, 18 organisations ont reçu du soutien financier dans le cadre des volets « Projets numériques » et « Histoires de chez nous ». Les projets novateurs sélectionnés abordent des sujets diversifiés, notamment le patrimoine autochtone et la revitalisation des langues autochtones, l'immigration, la santé mentale et les soins de santé communautaires, le sport et les Jeux olympiques, les arts visuels, la géologie, l'histoire militaire et les histoires des communautés 2ELGBTQIA+.

Histoires de chez nous

Black Loyalist Heritage Society (Shelburne, N.-É.)

Forgés par le feu - Les loyalistes de race noire, 1775-1800

Bobby Orr Hall of Fame (Parry Sound, Ont.)

Le sport et les valeurs anishinaabés - Les cadeaux des Sept Grands-Pères et le principe de la septième génération à Parry Sound

Bonne Bay Cottage Hospital (Norris Point, T.-N.-L.)

Le Bonne Bay Cottage Hospital - Soins de santé communautaires dans les zones rurales de Terre-Neuve, 1938-2001

Chinese Canadian Military Museum Society (Vancouver, C.-B.)

Les histoires inédites de la Force 136, du Canada à [Hong Kong, en Inde et à Bornéo]

Fredericton Region Museum (Fredericton, N.-B.)

Loyauté oubliée - Le lien caché entre le Nouveau-Brunswick et le 2e Bataillon de construction

Harambec (Montréal, QC)

Nous sommes ici, nous avons toujours été ici - Retracer les luttes et les contributions des femmes noires LGBTQ+ et des personnes non binaires au Québec

Kelowna Museums Society (Kelowna, C.-B.)

Le quartier chinois oublié de Kelowna - Une récupération numérique

Musée McCord Stewart (Montréal, QC)

Les Jeux olympiques de Montréal

The Reach Gallery Museum (Abbotsford, C.-B.)

Honorer Semá:th X̱ó:tsa - Histoires de la communauté du lac Sumas

Projets numériques

Connexion Patrimoine Capitale (Ottawa, Ont.)

Voix du passé, échos du futur - L'histoire des personnes noires au Canada

Gwagwaltama Revitalization Society (Port Hardy, C.-B.)

Revitalisation du bak̓wa̱mk̓ala, résurgence des Kwakwa̱ka̱ʼwakw - Présenter leurs voix et leurs dialectes

Hesquiaht Language Program (Port Alberni, C.-B.)

Voix de Hesquiaht - Des histoires qui traversent le temps

Marieval IRS and Cowessess Gravesite Project, Cowessess First Nation (Cowessess, Sask.)

Préserver l'héritage - L'histoire du pensionnat de Marieval et de la Première Nation de Cowessess

Naut'sa mawt Tribal Council (Mill Bay, C.-B.)

Les branches de sa sagesse - Histoires de pratiques traditionnelles de souveraineté alimentaire et de préservation de la culture

Pacific Museum of Earth (Vancouver, C-B.)

Voyages minéraux - passés, présents et futurs

Société des arts technologiques (Montréal, QC)

IN/VISIBLE - Réimaginer la pire journée de ma vie

The Art Gallery of Windsor (Windsor, Ont.)

IAIN BAXTER& - C'est quoi, l'idée?

Toronto Ward Museum (Toronto, Ont.)

Conduire le Canada - Une exposition numérique

La liste complète des projets sélectionnés, avec des descriptions fournies par chaque organisation, peut être consultée ici :

Histoires de chez nous

Projets numériques

Musées numériques Canada, le plus grand programme d'investissement en son genre au Canada, a versé plus de 22 millions de dollars en financement à plus de 275 projets à ce jour. Il offre aux musées et organismes patrimoniaux canadiens du soutien financier, des conseils spécialisés et des outils conviviaux pour raconter des histoires sur diverses plateformes en ligne, telles que des expositions et des visites virtuelles, des jeux, des applications et des ressources éducatives. MNC s'engage à assurer l'accessibilité en ligne et à promouvoir l'équité, l'inclusion et la diversité dans le secteur patrimonial.

Les organisations admissibles sont invitées à soumettre leur candidature lors du prochain appel de projets, qui débutera le 15 juin . Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de MNC.

Administré par le Musée canadien de l'histoire, Musées numériques Canada (MNC) est un programme d'investissement visant à renforcer la capacité numérique des musées et organisations patrimoniales, culturelles et autochtones partout au Canada, et à offrir à la population un accès unique à des histoires et expériences diverses.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site museesnumeriques.ca. Suivez-nous sur Facebook ou sur LinkedIn. Si vous souhaitez que votre nom soit retiré de notre liste de diffusion ou que ces renseignements soient acheminés à quelqu'un d'autre, veuillez nous envoyer un courriel.

SOURCE Musée canadien de l'histoire

Renseignements - Médias : Avra Gibbs Lamey, Agente principale des relations avec les médias et communications, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]