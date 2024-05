GATINEAU, QC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Musées numériques Canada (MNC) a le plaisir d'annoncer un investissement de plus de deux-millions de dollars couvrant 18 nouveaux projets en ligne développés par des musées et des organisations patrimoniales, culturelles et autochtones de partout au Canada. Ces projets ont été sélectionnés par un comité consultatif indépendant dans le cadre de l'appel à propositions 2023.

« Nous nous réjouissons du nombre record de propositions reçues cette année, a déclaré Leah Resnick, directrice de Musées numériques Canada. Le programme d'investissement de MNC fournit un financement essentiel, ainsi qu'une aide à la candidature et un mentorat pour les communautés en quête d'équité. »

Les projets sélectionnés représentent diverses thématiques et régions du Canada ... Post this

Projets sélectionnés

Cette année, près de 150 propositions ont été reçues dans le cadre des volets « Projets numériques » et « Histoires de chez nous ». Plus de 40 % des projets sélectionnés sont le fait d'organisations qui se définissent comme étant à l'appui de communautés en quête d'équité.

Les projets sélectionnés représentent diverses thématiques et régions du Canada :

Contributions des femmes : En tant que militantes et éducatrices (Ont.), défenseuses des arts et de la culture (Ont.) et défenseuses de la santé et des droits reproductifs (Ont.)

En tant que militantes et éducatrices (Ont.), défenseuses des arts et de la culture (Ont.) et défenseuses de la santé et des droits reproductifs (Ont.) Mode : Les vêtements et la communauté 2ELGBTQIA+ de la vallée du Mississippi (Ont.), les vêtements historiques et leurs histoires (C.-B.), l'histoire des chaussettes en laine (Qué.)

Les vêtements et la communauté 2ELGBTQIA+ de la vallée du (Ont.), les vêtements historiques et leurs histoires (C.-B.), l'histoire des chaussettes en laine (Qué.) Histoire autochtone : La communauté métisse de Moose Jaw et la chasse au bison (Sask.), une carte autochtone de Banff (Alb.), un voyage dans le temps sur les traces du chef Peguis (Man.)

La communauté métisse de et la chasse au bison (Sask.), une carte autochtone de (Alb.), un voyage dans le temps sur les traces du chef (Man.) Médias et technologie : L'activisme sur Internet (Ont.), des affiches des archives gaies du Québec, la création d'art numérique immersif (Qué.)

L'activisme sur Internet (Ont.), des affiches des archives gaies du Québec, la création d'art numérique immersif (Qué.) Préservation de la langue et de la culture : Publication en langue islandaise au Manitoba (Man.), la communauté ukrainienne au Canada (Ont.), la migration chinoise en Colombie-Britannique (C.-B.), l'héritage durable de l'opéra cantonais (Ont.)

Une liste complète des projets sélectionnés, avec des descriptions fournies par chaque organisation, est également disponible ici :

Histoires de chez nous

Projets numériques

Musées numériques Canada est le plus grand programme d'investissement de ce type au Canada, ayant offert plus de 20 millions de dollars en financement pour plus de 240 projets à ce jour. Il offre aux musées et organismes patrimoniaux canadiens un financement, des conseils spécialisés et des outils conviviaux pour raconter des histoires sur diverses plateformes en ligne, telles que des expositions et des visites virtuelles, des jeux, des applications et des ressources éducatives. MNC s'engage à assurer l'accessibilité en ligne et à promouvoir l'équité, l'inclusion et la diversité dans le secteur patrimonial.

Les organisations admissibles sont invitées à soumettre leur candidature lors du prochain appel à propositions, qui débutera le 15 juin . Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de MNC.

Le programme d'investissement de Musées numériques Canada (MNC) contribue à renforcer les capacités numériques des musées et organisations patrimoniales, culturelles et autochtones du Canada, en donnant aux gens partout au Canada un accès unique à des histoires et expériences diverses. MNC est géré par le Musée canadien de l'histoire, avec le soutien financier du gouvernement du Canada.

Pour plus d'information, visitez museesnumeriques.ca. Suivez-nous sur Facebook ou sur LinkedIn. Si vous souhaitez que votre nom soit retiré de notre liste de distribution ou si ces renseignements doivent être acheminés à quelqu'un d'autre, veuillez communiquer avec nous.

SOURCE Musée canadien de l'histoire

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Avra Gibbs Lamey, Responsable de la communication et des relations avec les médias, Numéro de téléphone : 613-791-0910, [email protected]