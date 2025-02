QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Des dizaines de travailleur.euse.s de la signalisation routière tiennent aujourd'hui une activité symbolique funèbre devant le bureau de circonscription de la ministre des Transports à Québec, situé au 810, route Jean-Gauvin à Québec. « Trop de morts, trop de silence », clament les participant.e.s à la marche funèbre à la mémoire des 22 personnes décédées depuis 2008 dans un accident de travail.

Multiplication des morts au travail dans la signalisation routière - Combien de morts encore avant que la ministre intervienne ? (Groupe CNW/Syndicat des Métallos (FTQ))

La présidente de la section locale 9005 des Métallos, Nathalie Perron, souligne l'urgence d'agir. « On ne se sent pas pris au sérieux. Les accidents graves qui frappent nos membres sont souvent évitables. Québec doit tout mettre en œuvre pour que ces tragédies prévisibles cessent. Nous avons multiplié les appels sans réponse. Nous sommes rendu.e.s à pleurer nos mort.e.s devant les bureaux de la ministre », déplore la présidente de la SL 9005, Nathalie Perron, qui représente plus d'un millier de travailleur.euse.s de la signalisation routière et qui travaille elle-même dans le domaine.

Depuis 2008, on dénombre 22 décès dans le secteur de la signalisation routière, dont 3 seulement en 2024. Voilà maintenant près d'un an que les Métallos demandent, en vain, une rencontre avec la ministre et un meilleur encadrement du secteur de la signalisation routière pour rendre le métier sécuritaire.

Le secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Denis Bolduc, qui participe également au cortège, invite Québec à travailler avec le Syndicat pour améliorer la situation. « Nous avons confiance que la situation peut s'améliorer si le gouvernement se met en mode écoute et qu'il renforce bel et bien le contrôle sur cette industrie. Le laisser-aller a coûté déjà trop de vies, un coup de barre est nécessaire. On demande du sérieux », plaide-t-il.

Les Métallos demandent un meilleur encadrement de l'industrie de la signalisation routière, qui impliquerait entre autres :

Une certification des agences de signalisation routière

La vérification annuelle de la conformité des équipements de ces agences, des permis, des cartes de compétence et des inspections régulières des travaux de signalisation

La mise en place d'un programme de formation complet, menant à des cartes de compétence émises par le comité paritaire (en remplacement des formations offertes actuellement par différentes associations, souvent en ligne).

« N'attendons pas une autre tragédie pour agir. Le gouvernement doit prendre de toute urgence des mesures pour qu'on ne vive pas en 2025 une réédition de l'hécatombe vécue l'an dernier. Nous avons des idées pour mieux encadrer l'industrie et souhaitons en discuter avec la ministre », fait valoir le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Dominic Lemieux.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques. La section locale 9005 des Métallos représente plus d'un millier de travailleur.euse.s de la signalisation routière au Québec.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]