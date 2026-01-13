Multiples infractions par un marchand de véhicules d'occasion - Auto Farih-Sole plaide coupable

QUÉBEC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Auto Farih-Sole (9308-6700 Québec inc.) et sa présidente, Mme Armita Solemani, ont plaidé coupable, les 21 et 22 juillet 2025, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise devra payer des amendes totalisant 15 032 $ et sa présidente, 5432 $.

L'Office leur reprochait d'avoir conclu des transactions de vente d'automobile sans avoir utilisé des contrats conformes et d'avoir omis d'annexer au contrat l'étiquette de vitre, tel que requis par la Loi. L'entreprise a aussi reconnu avoir remplacé l'odomètre de véhicules sans régler le nouvel odomètre pour qu'il affiche la même distance que celle apparaissant sur l'odomètre remplacé.

Les infractions ont été commises en mars et en mai 2022.

La même année, la présidente de l'Office avait annulé le permis de commerçant de véhicules routiers d'Auto Farih-Sole et obtenu de la Cour supérieure une injonction permanente ordonnant notamment à l'entreprise de cesser de faire le commerce de véhicules.

L'établissement de Auto Farih-Sole est situé au 1800, boulevard Hymus, à Dorval.

