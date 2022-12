MTLàTABLE 2022 : Tourisme Montréal annonce 6,5 millions $ de revenus générés pour les restaurants participants

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La 10e édition de MTLàTABLE fut un réel succès. Plus de 92 000 clients ont participé à cette grande fête de la gastronomie, dans les quelque 115 restaurants participants. L'événement a permis de générer des retombées économiques de plus de 6,5 millions de dollars.

Dans ce contexte de relance, les restaurateurs estiment que cet événement était plus que bienvenu : « Magnifique expérience apportant un achalandage fort à un moment de l'année où les restaurants en ont besoin ! » Selon un sondage, plus de 80 % des propriétaires répondants ont affirmé que MTLàTABLE a attiré une nouvelle clientèle qui n'attend que de participer à l'édition prochaine.

Quelque 85 % des consommateurs ont mentionné qu'ils ont aimé leur expérience à un point où ils pensent retourner dans les restaurants visités. Aussi, un client sur deux a essayé plusieurs restaurants pendant les 11 jours de l'événement : « Je souhaiterais que l'événement dure plus longtemps pour pouvoir essayer encore plus de restaurants », commente une cliente satisfaite.

L'Office montréalais de la gastronomie, une initiative de Tourisme Montréal, est heureux que cet événement positionne Montréal comme vitrine des produits et des saveurs du Québec. Ce sont de tels événements qui permettront de pérenniser la gastronomie montréalaise, via notamment le renforcement de ses attributs économiques, durables, sociaux et culturels.

« MTLàTABLE est la fête culinaire incontournable de la capitale nord-américaine de la gastronomie qu'est Montréal. Nous sommes ravis de contribuer à la vitalité économique de la métropole, en encourageant les gastronomes à découvrir la richesse et la diversité des produits québécois. Citoyens et visiteurs sont au rendez-vous depuis maintenant 10 ans, et nous sommes déterminés à continuer d'ainsi démocratiser la gastronomie d'ici » affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Soulignons la popularité du concours du Grand Partenaire la Banque Nationale, qui a compté plus de 25 000 inscriptions. « Nous avons offert quatre séjours gourmands, d'une valeur de plus de 2600 $ chacun. C'est un plaisir d'ainsi gâter notre communauté » s'exclame Ludivine Pépin, conseillère principale aux commandites et communications, à la Banque Nationale du Canada.

MTLàTABLE sera officiellement de retour en novembre 2023.

À propos de MTLàTABLE

Une initiative de Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise. Du 3 au 13 novembre, la 10e édition de ce rendez-vous gourmand met à l'affiche de délectables menus à prix fixe 35 $, 45 $, 55$ ou 75 $. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, visitez le www.mtlatable.com. MTLàTABLE tient à remercier son Grand Partenaire la Banque Nationale, son partenaire majeur Les Vins du Rioja ainsi que l'Association Restauration Québec.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org .

