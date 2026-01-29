Le conseil d'administration de MTL Cannabis recommande à l'unanimité que les actionnaires votent en faveur de la résolution d'arrangement

Votre vote est important, peu importe le nombre d'actions que vous détenez. Votez dès aujourd'hui.

PICKERING, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (OTCQX: MTLNF) (« MTL Cannabis » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que la Société a envoyé par la poste sa circulaire d'information de la direction (la « circulaire ») et les documents de procuration connexes en lien avec son assemblée extraordinaire des détenteurs (les « actionnaires ») d'actions ordinaires de MTL Cannabis (les « actions de MTL ») qui aura lieu le 17 février 2026, à 9 h (heure de Vancouver) dans les bureaux de Farris LLP au 700, rue Georgia Ouest, bureau 2500, Vancouver, Colombie-Britannique (l'« assemblée »). La circulaire et les documents de procuration connexes sont maintenant disponibles dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, ainsi que sur le site Web de la Société à www.mtlcorp.ca/special-meeting.

L'arrangement

Lors de l'assemblée, les actionnaires seront invités à examiner et à voter sur une résolution spéciale (la « résolution d'arrangement ») pour approuver un plan d'arrangement proposé (l'« arrangement ») en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en vertu duquel, entre autres choses, Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth ») acquerra toutes les actions de MTL émises et en circulation, conformément aux modalités de la convention d'arrangement datée du 14 décembre 2025 entre MTL Cannabis et Canopy Growth, dans sa version modifiée le 6 janvier 2026 (la « convention relative à l'arrangement ») qui ont été annoncées précédemment le 15 décembre 2025. En vertu des modalités de la convention relative à l'arrangement, entre autres, chaque actionnaire recevra une contrepartie fixe pour chaque action de MTL correspondant à : (i) 0,32 action ordinaire (chaque action entière, une « action de Canopy Growth ») de Canopy Growth (la « contrepartie en actions ») et (ii) 0,144 $ en espèces (la « contrepartie en espèces » et, avec la contrepartie en actions, la « contrepartie »).

Recommandation du conseil et motifs de cette recommandation

Le conseil d'administration de MTL Cannabis (le « conseil ») a déterminé que l'arrangement est équitable pour les actionnaires et qu'il est dans l'intérêt supérieur de MTL Cannabis et recommande à l'unanimité que les actionnaires votent en faveur de la résolution d'arrangement pour les motifs suivants :

Prime importante pour les actionnaires . L'arrangement offre aux actionnaires une prime importante par action d'environ 82 % par rapport au cours de clôture des actions de MTL à la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») le 12 décembre 2025, et d'environ 57 %par rapport au prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions de MTL Cannabis sur le marché boursier canadien basé sur le cours de clôture des actions de Canopy Growth à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 12 décembre 2025.

Des détails supplémentaires concernant l'arrangement, les raisons de la recommandation unanime du conseil, la recommandation unanime du comité spécial du conseil, ainsi que ses avantages et risques potentiels sont décrits dans la circulaire.

Votre vote est important, peu importe le nombre d'actions de MTL Cannabis que vous détenez. Les actionnaires sont invités à lire la circulaire et à voter concernant leurs actions de MTL Cannabis bien à l'avance de l'assemblée et, en tout état de cause, avant la date limite du vote par procuration, le jeudi 12 février 2026, à 9 h (heure de Vancouver).

Modalités du vote

Pour entrer en vigueur, la résolution d'arrangement doit être approuvée par : (a) pas moins de 66,66 % des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration et ayant droit de vote à l'assemblée; b) la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration et ayant droit de vote à l'assemblée; à cette fin, les votes liés aux actions de MTL détenues ou contrôlées par des actionnaires qui doivent être exclus en vertu du Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières, comme décrit plus en détail dans la circulaire.

Ordonnance provisoire

La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu une ordonnance provisoire (l'« ordonnance provisoire ») de la Cour suprême de la Colombie-Britannique datée du 14 janvier 2026 en ce qui concerne l'arrangement. L'ordonnance provisoire autorise notamment MTL à convoquer les actionnaires et à tenir l'assemblée relative à l'arrangement. Vous trouverez une copie de l'ordonnance provisoire dans la circulaire d'information.

La date d'audience pour la demande d'ordonnance finale de la Cour suprême de la Colombie-Britannique est fixée au 23 février 2026. En supposant la réception en temps opportun de toutes les approbations nécessaires des tribunaux, des actionnaires, des organismes de réglementation et des tiers et la satisfaction de toutes les autres conditions, la clôture de l'arrangement devrait avoir lieu d'ici la fin de février 2026.

Questions des actionnaires et soutien pour voter

Les actionnaires qui ont des questions au sujet des renseignements contenus dans la circulaire ou qui ont besoin d'aide pour voter au sujet de leurs actions de MTL peuvent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group, l'agent de sollicitation de procurations et le conseiller en communication avec les actionnaires de MTL Cannabis :

Laurel Hill Advisory Group

Numéro sans frais : 1 877 452-7184 (pour les actionnaires en Amérique du Nord)

International : 1 416 304-0211 (pour les actionnaires en Amérique du Nord)

Messages texte : Textez « Info » au 1 416 304-0211 ou au 1 877 452-7184.

Par courriel : [email protected]

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL Cannabis vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical. Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société au www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant l'information prospective.

Ce communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs portent, entre autres, sur le moment de l'assemblée, le moment, les résultats et les avantages potentiels de l'arrangement, la clôture de l'arrangement et les activités commerciales, l'exploitation, les stratégies, le rendement financier, les objectifs, les buts, les plans d'expansion, les attentes et les estimations de la Société. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « planifier », « potentiel » et « continuer », ou par la forme négative de ces termes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et hypothèses actuelles de la direction et sur les renseignements dont dispose actuellement la Société. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces mêmes énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent le fait que l'arrangement peut être résilié dans certaines circonstances; il n'est pas certain que toutes les conditions préalables à l'arrangement seront satisfaites et que l'arrangement sera conclu; la Société pourrait ne pas recevoir les approbations requises des actionnaires lors de l'assemblée; les actionnaires recevront un nombre fixe d'actions de Canopy Growth qui ne reflétera aucun changement dans la valeur marchande relative des actions de MTL; MTL Cannabis engagera des coûts même si l'entente n'est pas conclue et MTL Cannabis et Canopy Growth pourraient devoir payer diverses dépenses engagées dans le cadre de l'entente; MTL Cannabis pourrait être tenue de payer des frais de résiliation si l'arrangement est résilié dans certaines circonstances et les frais de résiliation pourraient décourager d'autres parties de tenter d'acquérir MTL Cannabis; les administrateurs et les dirigeants de MTL Cannabis pourraient avoir des intérêts dans l'arrangement qui diffèrent des intérêts des actionnaires après la conclusion de l'arrangement; l'arrangement pourrait détourner l'attention de la direction de MTL Cannabis et de Canopy Growth; l'incertitude entourant l'arrangement pourrait nuire au maintien des fournisseurs et du personnel de MTL Cannabis et de Canopy Growth et pourrait avoir une incidence négative sur les activités et les opérations futures; le prix du marché des actions de MTL pourrait diminuer; MTL Cannabis ne peut prendre certaines mesures avant la conclusion de l'entente ou jusqu'à sa résiliation; MTL Cannabis et Canopy Growth pourraient être la cible de réclamations judiciaires, de recours collectif en valeurs mobilières, de poursuites en justice dérivées et d'autres réclamations et de telles réclamations pourraient retarder ou empêcher la réalisation de l'arrangement; MTL Cannabis et Canopy Growth pourraient ne pas réaliser les avantages actuellement prévus de l'arrangement en raison des défis associés à l'intégration des opérations; des technologies et du personnel de MTL Cannabis à Canopy Growth; des paiements potentiels aux actionnaires ayant droit dissidents pourraient empêcher la réalisation de l'arrangement; l'émission d'actions de Canopy Growth dans le cadre de l'arrangement et leur vente subséquente peuvent faire baisser le prix du marché des actions de Canopy Growth; l'émission d'actions de Canopy Growth dans le cadre de l'arrangement et leur vente subséquente peuvent faire diminuer le prix du marché des actions de Canopy Growth; Canopy pourrait émettre d'autres titres de participation; et MTL Cannabis n'a pas vérifié la fiabilité des renseignements concernant Canopy Growth inclus aux présentes, ou qui ont pu être omis dans la circulaire. Cette liste ne contient pas tous les facteurs qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs.

Bien que la Société estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il n'y a aucune assurance que les hypothèses s'avéreront exactes. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes qui touchent la Société, ainsi que sur les facteurs importants ou les hypothèses pris en compte dans la formulation des énoncés prospectifs se trouvent dans le plus récent rapport de gestion de la Société, les états financiers, et d'autres documents d'information continue déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, disponibles dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux énoncés, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Michael Perron, chef de la direction, MTL Cannabis, 1 877 685-2266