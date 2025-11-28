PICKERING, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (OTCQX: MTLNF) (« MTL » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le dépôt de ses états financiers pour les périodes de trois mois et de six mois se terminant les 30 septembre 2025 et 2024. Vous trouverez tous les détails dans le profil SEDAR+ de la Société à www.sedarplus.ca.

Faits saillants financiers consolidés du deuxième trimestre de 2025 :

La Société a réalisé un revenu de 25 365 570 $ pendant le deuxième trimestre de l'exercice 2026 par rapport à 26 434 502 $ lors du trimestre correspondant de l'exercice financier précédent.

La Société a réalisé un revenu net de 20 613 664 $ pendant le deuxième trimestre de l'exercice 2026 par rapport à 20 869 898 $ lors du trimestre correspondant de l'exercice financier précédent.

La Société a réalisé des marges brutes avant ajustements de la juste valeur de 50 % pendant le deuxième trimestre de l'exercice 2026, soit une augmentation de 7 % par rapport au trimestre précédent, et une baisse de 4 % par rapport à 54 % au même trimestre de l'exercice financier précédent.

La Société continue de réaliser un BAIIA ajusté positif de 2 223 919 $ pendant le deuxième trimestre de l'exercice 2026.

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-dessous pour le rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté.

Commentaire de la direction :

« Nous sommes extrêmement fiers de nos progrès continus en tant qu'entreprise, ce qui démontre la force de nos activités de base avec des revenus stables, de solides marges et un BAIIA continu. Nous continuons de réaliser des progrès dans le cadre du réalignement de notre chaîne d'approvisionnement interne afin d'améliorer la rentabilité et la capacité interne, notamment la transition réussie de nos activités de traitement médical de Pickering à Montréal, ainsi que des investissements continus dans les technologies de culture et la simplification de notre portefeuille d'actifs, qui, nous l'espérons, contribueront de façon significative et positive à nos marges et à notre rentabilité futures », a déclaré Michael Perron, chef de la direction de MTL. « En même temps, nous avons été en mesure de rationaliser notre structure de capital, de réduire les obligations existantes et de positionner l'entreprise pour une croissance durable à long terme. Cette réinitialisation stratégique aligne notre bilan sur le rendement que nous offrons dans l'ensemble de l'entreprise. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à améliorer nos opérations tout au long du reste de l'année, alors que nous positionnons MTL pour tirer parti des initiatives de croissance futures. »

Résumé de la nouvelle convention de crédit :

Le 30 juillet 2025, la Société a conclu une convention de crédit (la « convention de crédit ») avec une banque canadienne de l'annexe 1 pour aider à couvrir les dépenses en immobilisations, à financer le fonds de roulement et à refinancer la dette existante. La convention de crédit comprend les facilités suivantes :

Une facilité de crédit renouvelable à vue non engagée pouvant atteindre jusqu'à 4 000 000 $ (la « facilité de crédit renouvelable »).

Une facilité de crédit à terme non renouvelable engagée, au moyen d'un seul retrait, d'un montant de 6 750 000 $ (la « facilité de crédit à terme non renouvelable 1 »).

Une facilité de crédit à terme non renouvelable engagée, au moyen d'un seul retrait, d'un montant de 12 150 000 $ (la « facilité de crédit à terme non renouvelable 2 »).

Une facilité de crédit à terme non renouvelable à avances reportées non engagée, disponible au moyen d'un ou de plusieurs retraits, d'un montant de 4 120 000 $ (la « facilité à terme à avances reportées »).

Toutes les facilités (les « facilités de crédit ») arrivent à échéance le 28 juillet 2028 et portent intérêt en fonction des taux des opérations de pension à un jour au Canada plus une marge applicable, ou du taux préférentiel canadien plus une marge applicable. Les facilités de crédit sont garanties i) par la totalité des entreprises, des biens et des actifs actuels et subséquents de la Société et de ses filiales en exploitation importantes, et ii) par la propriété située au 551, rue Saint-Marc, Louiseville (Québec), par une hypothèque accessoire de premier plan.

Une copie de la convention de crédit se trouve dans le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mesures financières non conformes aux IFRS

En plus des résultats présentés conformément aux IFRS, la Société utilise certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme indicateurs supplémentaires de son rendement financier et d'exploitation. Ces mesures financières non conformes aux IFRS comprennent le BAIIA et le BAIIA ajusté. La Société est d'avis que ces mesures financières supplémentaires reflètent ses activités courantes de manière à permettre des comparaisons et des analyses concrètes des tendances de ses activités d'une période à l'autre.

La Société définit le BAIIA comme le bénéfice net (ou la perte nette) provenant de l'exploitation continue, tel qu'il a été déclaré, avant intérêts, impôts, amortissement. La Société définit le BAIIA ajusté comme le BAIIA avant les paiements fondés sur des actions, la variation de la juste valeur des actifs biologiques réalisés par la vente de stocks, ainsi que les profits et pertes latents sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques. La Société utilise le BAIIA comme mesure de la capacité de production de liquidités de ses activités. La Société utilise le BAIIA ajusté pour établir des comparaisons avec d'autres entreprises en éliminant la variabilité découlant des différences dans les structures du capital, des décisions de gestion liées à l'affectation des ressources et de l'incidence des ajustements de la juste valeur sur les actifs et les stocks biologiques, qui peuvent être volatiles d'une période à l'autre. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne doivent pas être considérés comme une solution de rechange au bénéfice net (ou à la perte nette), aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ou à d'autres mesures du rendement financier définies dans le cadre des IFRS. Le BAIIA et le BAIIA ajusté visent à fournir une approximation des flux de trésorerie d'exploitation de la Société et sont largement utilisés par les analystes et les investisseurs de l'industrie pour comparer la Société à ses concurrents et pour établir les attentes à l'égard du rendement financier futur de la Société.

La méthode de calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle d'autres entreprises et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures semblables utilisées par celles-ci.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net (ou de la perte nette) déclaré en conformité avec les IFRS par rapport au BAIIA et au BAIIA ajusté pour chacune des périodes de trois mois closes les 30 septembre 2025 et 2024.



T2 exercice 2026 T2 exercice 2025 Bénéfice net (perte nette) (8 322 063 $) 1 245 778 $ Charge d'impôt sur le résultat (93 409 $) 1 046 021 $ Charges financières 8 080 121 $ 1 827 305 $ Amortissement 1 208 064 $ 1 363 673 $ BAIIA 872 713 $ 5 482 777 $ Rémunération fondée sur des actions 276 547 $ 76 952 $ Rajustement de la juste valeur à la vente des stocks 992 116 $ 1 925 800 $ Rajustement de la juste valeur des actifs biologiques 82 543 $ (2 393 627 $) BAIIA ajusté 2 223 919 $ 5 091 902 $

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société au www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations qui portent, entre autres, sur l'utilisation des facilités de crédit pour contribuer aux dépenses en capital de croissance, financer les besoins en fonds de roulement et refinancer les dettes préexistantes; l'exploitation par la Société des initiatives de croissance futures; l'amélioration continue des opérations de la Société; la croissance future de la Société; les activités cliniques, de production et de technologie de la Société, ses plans d'avenir, y compris l'expansion de ses capacités opérationnelles et la rénovation de ses installations, les marchés, les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les croyances, les attentes et les estimations de la Société, et peut généralement être cerné par l'utilisation de mots comme « peut », « doit », « devrait », « pourrait », « probable », « possible », « s'attendre », « a l'intention », « prévoit », « croit », « planifie », « vise » et « continue » (ou la forme négative) ainsi que par des mots et des expressions d'importance semblable. Bien que la Société soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ils comportent des risques et des incertitudes et il convient de ne pas s'y fier indûment. Certains facteurs ou hypothèses importants sont pris en compte dans la formulation des énoncés prospectifs, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ce qui est exprimé ou implicité dans ces énoncés. Les hypothèses importantes utilisées pour élaborer les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent la réalisation des rénovations annoncées dans les délais et le budget prévus, ainsi que l'obtention des autorisations et des financements nécessaires à des conditions acceptables pour la Société, les règlements relatifs à la consommation de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada); les liquidités et les ressources en capital de la Société, y compris la disponibilité de ressources en capital supplémentaires pour financer ses activités et rembourser une partie de la dette contractée; le niveau de concurrence; la capacité d'adapter les produits et les services au marché en évolution; la capacité d'attirer et de maintenir en poste des cadres supérieurs clés; la capacité d'exécuter des plans stratégiques; la poursuite de l'intégration de nos unités opérationnelles et de nos activités d'expansion dans tous nos emplacements d'exploitation; et la capacité à tirer parti des flux de trésorerie découlant des opérations pour accélérer notre croissance et améliorer davantage notre bilan. Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et sur les facteurs importants ou les hypothèses appliquées à la création d'énoncés prospectifs se trouvent dans la déclaration d'inscription de la Société datée du 14 août 2023 ainsi que dans son dernier rapport de gestion annuel et intermédiaire, sous la rubrique « Risques et incertitudes », ainsi que dans d'autres documents de divulgation publique déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

La Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du marché boursier canadien) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Michael Perron, chef de la direction, MTL Cannabis, 1 877 685-2266, [email protected]